IND vs SA 2nd T20 Pitch Report: बैटर्स का बवाल या गेंदबाजों का होगा भौकाल… कैसा खेलेगी मुल्लांपुर की पिच?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA Mullanpur Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20आई सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टी20 मैच टीम इंडिया ने 101 रन से जीता। अब दूसरा टी20आई मैच 11 दिसंबर 2025 यानी गुरुवार को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur, Chandigarh) में खेला जाना है। पहले टी20 मैच में मिली हार के बाद अफ्रीकी टीम की नजरें दूसरे टी20 मैच जीतने पर होगी। ऐसे में जानते हैं बैटर्स या बॉलर्स, मुल्लांपुर की पिच पर किसे फायदा होगा।

IND vs SA Pitch Report: कैसा खेलेगी मुल्लांपुर की पिच? दरअसल, मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Mullanpur Pitch T20I Stats) की पिच बैटर और बॉलर, दोनों के लिए मददगार रहती है। यहां तेज आउटफील्ड होने के चलते शुरू में बल्लेबाजों को जमकर चौके-छक्के लगाते हुए देखा जाता है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन ओस की वजह से दूसरी पारी में गेंदबाजी करना आसान नहीं रहता।

क्या कहते हैं आंकड़े? अगर बात करें मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur, Chandigarh Pitch) के टी20आई रिकॉर्ड की तो इस मैदान पर कुल 11 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिसमें से 6 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते है, जबकि पांच मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। यहां जिस टीम ने टॉस जीता, उसने 7 बार जीत हासिल की, जबकि जो टीम टॉस हारी उसने चार मैच ही जीते। हाईएस्ट टीम टोटल इस वेन्यू का 238/2 रहा, जो जम्मू-कश्मीर की टीम ने अरुणांचल प्रदेश के खिलाफ बनाया। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 228 रन का स्कोरबनाया था।

इस मैदान पर सबसे छोटा टोटल केकेआर ने पिछले सीजन में बनाया था, जबटीम 95 रन पर ऑलआउट हो गईथी। पंजाब की टीमने केकेआर को बल्कि 112 रन का ही छोटा टारगेट दियाथा। घरेलू क्रिकेट में मेघालय की टीम यहां 53 रन पर ऑलआउट हो गई थी। उनके खिलाफ हरियाणा की टीम मौजूद थी। इस मैदान पर 8.80 के रनरेट से रन बने हैं और पहली पारी का औसत 169 रन का रहा है। आईपीएल के अलावा इस मैदान पर महिला टीमने दो इंटरनेशनल मैच खेले हैं।