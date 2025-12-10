IND vs SA: जितेश शर्मा ने MS Dhoni के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, कटक में बना गजब का संयोग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20I सीरीज के पहले मैच में जितेश शर्मा ने एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारतीय टी20I टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने मैच में कुल चार कैच लपके। इन चार कैचों की मदद से जितेश ने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की।

दरअसल, एमएस धोनी के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की एक पारी में सबसे ज्यादा विकेटकीपिंग डिसमिसल (5) का रिकॉर्ड है। साथ ही घरेलू मैदान पर एक पारी में सबसे ज्यादा डिसमिसल (4) का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है, जिसकी बराबरी जितेश शर्मा ने मंगलवार को कर ली।

इन चार खिलाड़ियों का लपका कैच संयोगवश, दोनों ने कटक के एक ही मैदान पर एक ही उपलब्धि हासिल की है। ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा और केशव महाराज विकेट के पीछे जितेश शर्मा के कैच के साथ आउट हुए।