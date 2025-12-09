Sanju Samson को फिर मिली निराशा, शुभमन गिल-जितेश शर्मा से बेहतर आंकड़े; फिर भी बेंच पर बैठा दिया गया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में कप्‍तान सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए। ऐसे में कटक के बाराबती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के कप्‍तान एडेन मार्कराम ने ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। टॉस के दौरान भारतीय कप्‍तान सूर्या ने बताया कि संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को प्‍लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है।

संजू को बेंच पर बैठाया शुभमन गिल चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। ऐसे में वह अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे। वहीं अंतिम 11 में बतौर विकेटकीपर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। इससे साफ हो गया कि संजू मुकाबले में बेंच पर बैठे रहेंगे। टी20 इंटरनेशनल में ओपनिंग में बात की जाए तो संजू सैमसन के आंकड़े गिल से बेहतर हैं।

ओपनिंग में आंकड़े संजू ने टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर 17 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्‍होंने 32.62 की औसत से 522 रन बनाए हैं। विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने ओपनर के तौर पर इस प्रारूप में 3 शतक भी लगाए हैं। दूसरी ओर बतौर ओपनर गिल ने अब तक खेले 34 मैच में 29.00 की औसत से 841 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्‍होंने 1 शतक लगाया है। उनका बेस्‍ट स्‍कोर नाबाद 126 रन है।

जितेश के प्रदर्शन पर नजर अब बात करें विकेटकीपर बल्‍लेबाज जितेश शर्मा की तो 3 अक्‍टूबर 2023 को नेपाल के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्‍यू किया था। जितेश ने अब तक खेले 12 टी20 इंटरनेशनल की 9 पारियों में सिर्फ 15.62 की औसत से 125 रन बनाए हैं। उन्‍होंने इस प्रारूप में अब तक कोई अर्धशतक नहीं लगाया है। उनका बेस्‍ट स्‍कोर 35 रन है।