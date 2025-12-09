IPL Auction 2026: CSK की नजरों में होंगे ये खिलाड़ी, नीलामी में इन कमियों को पूरा करना चाहेगी पांच बार की चैंपियन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल-2026 की नीलामी 16 दिसंबर को होनी है। इसके लिए सभी फ्रेंचाइजियों की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सभी टीमों को पता है कि वह किस तरह के खिलाड़ियों को चाहती हैं और कौनसा खिलाड़ी उनकी जरूरत को पूरा कर सकता है। सभी की नजरें जिस फ्रेंचाइजी पर रहेंगी उनमें से एक है पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स।

चेन्नई ने इस सीजन एक बड़ा ट्रेड किया है। उसने अपने सबसे पुराने खिलाड़ी और दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के साथ इंग्लैंड के सैम करन को राजस्थान रॉयल्स को दिया है और इन दोनों की जगह संजू सैमसन को शामिल किया है। इससे चेन्नई ने अपने टीम में एक टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाज की कमी को पूरा कर लिया है साथ ही एक तरह से एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट भी तैयार कर लिया है। अब बाकी खाली जगहों पर फ्रेंचाइजी की नजरें हैं। हम आपको बता रहे हैं चेन्नई को किन जगह के लिए और किन खिलाड़ियों पर दांव लगा सकती है।

भारतीय स्पिनर की तलाश जडेजा के जाने के बाद चेन्नई के पास भारतीय मूल का स्पिनर नहीं है। आर अश्विन भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसी कारण टीम में घरेलू स्पिनर की कमी है जो उसे विकेट दिला सके। चेन्नई को ऐसा स्पिनर चाहिए होगा जो चेपॉक की स्थिति से वाकिफ हो। इसके लिए टीम लखनऊ सुपर जांयट्स द्वारा रिलीज किए गए रवि बिश्नोई पर दांव खेल सकती है। अगर वह नहीं आते हैं तो फिर राहुल चाहर भी एक विकल्प हो सकते हैं।

विदेशी पेसर चेन्नई को एक ऐसे विदेशी पेसर की तलाश है जो उसे डैथ ओवर में काम आ सके। टीम ने मथीसा पथीराना को रिलीज कर दिया है जिससे ये जगह खाली हुई है। नीलामी में चेन्नई पथीराना को वापस लाने की पूरी कोशिश नहीं होगी। लेकिन अगर वह हाथ नहीं आते हैं तो फिर जेराल्ड कोएट्जी, एनरिक नॉर्खिया के साथ भी टीम जा सकती है।

विदेशी फिनिशर और दमदार ऑलराउंडर सैम करन और जडेजा के जाने के बाद टीम के पास ऑलराउंडरों की कमी हो गई है। उसके निचले क्रम में जगह है जिसके लिए टीम को ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो दमदार तरीके से मैच फिनिश कर सके और बेहतरीन ऑलराउंडर भी हो। आंद्रे रसेल को कोलकाता ने रिलीज कर दिया था तो चेन्नई उनको अपने साथ जोड़ने पर विचार कर सकती थी, लेकिन वेस्टइंडीज के तूफानी खिलाड़ी ने अब आईपीएल से संन्यास ले लिया है। फिनिशर के तौर पर फ्रेंचाइजी डेविड मिलर में दिलचस्पी दिखा सकती है।