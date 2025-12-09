Language
    IPL 2026 Auction: 350 प्‍लेयर्स की किस्‍मत का होगा फैसला, देखें सभी का नाम और बेस प्राइस

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले 16 दिसंबर को मिनी ऑक्‍शन होगा। आबू धाबी में होने वाली इस नीलामी के लिए 350 प्‍लेयर्स को शॉर्ट लिस्‍ट किया गया ह ...और पढ़ें

    16 दिसंबर को होगा मिनी ऑक्‍शन।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले 16 दिसंबर को मिनी ऑक्‍शन होगा। आबू धाबी में होने वाली इस नीलामी के लिए 350 प्‍लेयर्स को शॉर्ट लिस्‍ट किया गया है। इनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक भी नीलामी में नजर आएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी ऑक्‍शन में उतर रहे हैं। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। स्मिथ ने आखिरी बार 2021 में आईपीएल खेला था। मिनी ऑक्‍शन के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्‍ट्रेशन कराया था। आईपीएल के 19वें सीजन के लिए 10 टीमों के पास अधिकतम 77 स्‍थान खाली हैं। आइए आईपीएल 2026 की नीलामी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के नाम और उनके बेस प्राइस पर एक नजर डालते हैं।

    2 करोड़ बेस प्राइस (मार्की प्लेयर्स)

    • वेंकटेश अय्यर (भारत)
    • रवि बिश्नोई (भारत)
    • डेवोन कॉनवे (न्यूजीलैंड)
    • जेक फ्रेजर-मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया)
    • कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)
    • डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका)
    • वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
    • गेराल्ड कोएत्जे (दक्षिण अफ्रीका)
    • जैकब डफी (न्यूजीलैंड)
    • एनरिक नॉर्टजे (दक्षिण अफ्रीका)
    • मथीशा पथिराना (श्रीलंका)
    • अकील होसेन (वेस्टइंडीज)
    • मुजीब रहमान (अफगानिस्तान)
    • महेश थीक्षाना (श्रीलंका)
    • स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
    • शॉन एबॉट (ऑस्ट्रेलिया)
    • माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड)
    • जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज)
    • डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड)
    • शाई होप (वेस्टइंडीज)
    • जोश इंग्लिस (ऑस्ट्रेलिया)
    • काइल जैमीसन (न्यूजीलैंड)
    • एडम मिल्ने (न्यूजीलैंड)
    • लुंगिसानी एनगिडी (दक्षिण अफ्रीका)
    • विलियम ओरोर्के (न्यूजीलैंड)
    • मुस्तफिज़ुर रहमान (बांग्लादेश)
    • कूपर कोनोली (ऑस्ट्रेलिया)
    • अल्जारी जोसेफ (वेस्टइंडीज)
    • नवीन उल हक (अफगानिस्तान)
    • लियाम डॉसन (इंग्लैंड)
    • डैनियल लॉरेंस (इंग्लैंड)
    • टॉम करन (इंग्लैंड)
    • टॉम बैंटन (इंग्लैंड)
    • बेन डकेट (इंग्लैंड)
    • जेमी स्मिथ (इंग्लैंड)
    • गस एटकिंसन (इंग्लैंड)
    • लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड)

    1.5 करोड़ बेस प्राइस

    • रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)
    • स्पेंसर जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)
    • मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)
    • मैथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)
    • साकिब महमूद (इंग्लैंड)
    • रिले मेरेडिथ (ऑस्ट्रेलिया)
    • झे रिचर्डसन (ऑस्ट्रेलिया)
    • टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)

    1.25 करोड़ बेस प्राइस

    • ब्यू वेबस्टर (ऑस्ट्रेलिया)
    • रोस्टन चेज (वेस्टइंडीज)
    • काइल मेयर्स (वेस्टइंडीज)
    • ओली स्टोन (इंग्लैंड)

    1 करोड़ बेस प्राइस

    • वियान मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका)
    • फिन एलन (न्यूजीलैंड)
    • जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)
    • क्विंटन डीकॉक (दक्षिण अफ्रीका)
    • आकाश दीप (भारत)
    • फजलहक फारूकी (अफगानिस्तान)
    • राहुल चाहर (भारत)
    • तबरेज शम्सी (दक्षिण अफ्रीका)
    • रीजा हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका)
    • डैनियल सैम्स (ऑस्ट्रेलिया)
    • बेन ड्वारशुइस (ऑस्ट्रेलिया)
    • कुसल परेरा (श्रीलंका)
    • उमेश यादव (भारत)
    • मोहम्मद वकार सलामखेल (अफगानिस्तान)
    • जॉर्ज लिंडे (दक्षिण अफ्रीका)
    • गुलबदीन नैब (अफगानिस्तान)
    • विलियम सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)
    • जोशुआ टंग (इंग्लैंड)
    • ड्वेन प्रीटोरियस (दक्षिण अफ्रीका)
    • चारिथ असलांका (श्रीलंका)

    75 लाख रुपये बेस प्राइस

    • सरफराज खान (भारत)
    • पृथ्वी शॉ (भारत)
    • दीपक हुडा (भारत)
    • केएस भारत (भारत)
    • शिवम मावी (भारत)
    • मयंक अग्रवाल (भारत)
    • सेदिकुल्लाह अटल (अफगानिस्तान)
    • एकीम अगस्टे (वेस्टइंडीज)
    • पथुम निसांका (श्रीलंका)
    • टिम रॉबिन्सन (न्यूजीलैंड)
    • राहुल त्रिपाठी (भारत)
    • जॉर्डन कॉक्स (इंग्लैंड)
    • बेंजामिन मैक्डरमोट (ऑस्ट्रेलिया)
    • कुसल मेंडिस (श्रीलंका)
    • चेतन सकारिया (भारत)
    • कुलदीप सेन (भारत)
    • कैस अहमद (अफगानिस्तान)
    • रिशद हुसैन (बांग्लादेश)
    • व्यासकांत विजयकांत (श्रीलंका)
    • रेहान अहमद (इंग्लैंड)
    • तस्कीन अहमद (बांग्लादेश)
    • रिचर्ड ग्लीसन (इंग्लैंड)
    • शमर जोसेफ (वेस्टइंडीज)
    • नवदीप सैनी (भारत)
    • ल्यूक वुड (इंग्लैंड)
    • मुहम्मद अब्बास (नया) ज़ीलैंड)
    • जॉर्ज गार्टन (इंग्लैंड)
    • नाथन स्मिथ (न्यूजीलैंड)
    • डुनिथ वेललेज (श्रीलंका)
    • तन्‍जीम हसन साकिब (बांग्लादेश)
    • मैथ्यू पॉट्स (इंग्लैंड)
    • नाहिद राणा (बांग्लादेश)
    • संदीप वारियर (भारत)
    • वेस्ले एगर (ऑस्ट्रेलिया)
    • बिनुरा फर्नांडो (श्रीलंका)
    • एमडी शोरफुल इस्लाम (बांग्लादेश)
    • जोशुआ लिटिल (आयरलैंड)
    • ओबेद मैककॉय (वेस्टइंडीज)
    • बिली स्टैनलेक (ऑस्ट्रेलिया)
    • जैक फॉल्क्स (न्यूजीलैंड)
    • दासुन शनाका (श्रीलंका)
    • बेवोन-जॉन जैकब्स (न्यूजीलैंड)

    50 लाख बेस प्राइस

    • महिपाल लोमरोर (भारत)
    • तुषार देशपांडे (भारत)
    • यश दयाल (भारत)
    • जो क्लार्क (इंग्लैंड)
    • जैक एडवर्ड्स (ऑस्ट्रेलिया)

    40 लाख बेस प्राइस

    • राजवर्धन हंगरगेकर (भारत)
    • के एम आसिफ (भारत)
    • शुभम अग्रवाल (भारत)
    • जलज सक्सेना (भारत)
    • टॉम मूरेस (इंग्लैंड)
    • अरब गुल (अफगानिस्तान)
    • निखिल चौधरी (भारत)

    30 लाख रुपये बेस प्राइस

    • आर्या देसाई (भारत)
    • यश ढुल (भारत)
    • अभिनव मनोहर (भारत)
    • अनमोलप्रीत सिंह (भारत)
    • अथर्व तायडे (भारत)
    • अभिनव तेजराना (भारत)
    • औकिब डार (भारत)
    • तनुश कोटियन (भारत)
    • शिवांग कुमार (भारत)
    • विजय शंकर (भारत)
    • संविन सिंह (भारत)
    • एडेन टॉम (भारत)
    • प्रशांत वीर (भारत)
    • रुचित अहीर (भारत)
    • वंश बेदी (भारत)
    • मुकुल चौधरी (भारत)
    • तुषार रहेजा (भारत)
    • कार्तिक शर्मा (भारत)
    • तेजस्वी सिंह (भारत)
    • राज लिम्बनी (भारत)
    • आकाश मधवाल (भारत)
    • सुशांत मिश्रा (भारत)
    • अशोक शर्मा (भारत)
    • सिमरजीत सिंह (भारत)
    • नमन तिवारी (भारत)
    • त्यागी (भारत)
    • यशराज पुंजा (भारत)
    • विग्नेश पुथुर (भारत)
    • कर्ण शर्मा (भारत)
    • शिवम शुक्ला (भारत)
    • कुमार कार्तिकेय सिंह (भारत)
    • प्रशांत सोलंकी (भारत)
    • वहीदुल्लाह जादरान (अफगानिस्तान)
    • अंकित कुमार (भारत)
    • रोहन कुन्नूमल (भारत)
    • डेनिश मालेवार (भारत)
    • पुखराज मान (भारत)
    • सलमान निजार (भारत)
    • अमन राव पेरला (भारत)
    • अक्षत रघुवंशी (भारत)
    • मनन वोहरा (भारत)
    • युवराज चौधरी (भारत)
    • सात्विक देसवाल (भारत)
    • अमन खान (भारत)
    • दर्शन नालकंडे (भारत)
    • विक्की ओस्टवाल (भारत)
    • साईराज पाटिल (भारत)
    • सुयश प्रभुदेसाई (भारत)
    • मयंक रावत (भारत)
    • हर्ष त्यागी (भारत)
    • मंगेश यादव (भारत)
    • सलिल अरोड़ा (भारत)
    • रिकी भुई (भारत)
    • राहुल बुद्धि (भारत)
    • सौरव चौहान (भारत)
    • यशवर्धन दलाल (भारत)
    • अभिषेक पाठक (भारत)
    • कुणाल राठौड़ (भारत)
    • रवि सिंह (भारत)
    • साकिब हुसैन (भारत)
    • मोहम्मद इजहार (भारत)
    • विद्वाथ कावेरप्पा (भारत)
    • विजय कुमार (भारत)
    • विद्याधर पाटिल (भारत)
    • पीवी सत्यनारायण राजू (भारत)
    • ओंकार तरमाले (भारत)
    • पृथ्वीराज यारा (भारत)
    • मुरुगन अश्विन (भारत)
    • तेजस बरोका (भारत)
    • केसी करिअप्पा (भारत)
    • कार्तिक चड्ढा (भारत)
    • प्रवीण दुबे (भारत)
    • मोहित राठी (भारत)
    • हिमांशु शर्मा (भारत)
    • बैलापुडी यशवंत (भारत)
    • कुणाल चंदेला (भारत)
    • आयुष दोसेजा (भारत)
    • कमरान इकबाल (भारत)
    • एम धीरा कुमार (भारत)
    • भानु पनिया (भारत)
    • साहिल पारख (भारत)
    • अर्श केबिन रंगा (भारत)
    • आदर्श सिंह (भारत)
    • मनोज भंडगे (भारत)
    • मयंक डागर (भारत)
    • राघव गोयल (भारत)
    • मन्वन्त कुमार (भारत)
    • आबिद मुश्ताक (भारत)
    • अतीत शेठ (भारत)
    • रितिक शौकीन (भारत)
    • जगदीश सुचित (भारत)
    • तनय त्यागराजन (भारत)
    • कॉनर एस्टरहुइजन (दक्षिण अफ़्रीका)
    • अजितेश गुरुस्वामी (भारत)
    • सिद्धार्थ जून (भारत)
    • बिपिन सौरभ (भारत)
    • विष्णु सोलंकी (भारत)
    • हार्दिक तमोरे (भारत)
    • सायन घोष (भारत)
    • मनी ग्रेवाल (भारत)
    • अर्पित गुलेरिया (भारत)
    • सुनील कुमार (भारत)
    • ट्रिस्टन लुस (दक्षिण अफ्रीका)
    • दिवेश शर्मा (भारत)
    • अभिलाष शेट्टी (भारत)
    • इरफान उमैर (भारत)
    • कुलदीप यादव (भारत)
    • मनन भारद्वाज (भारत)
    • श्रेयस चव्हाण (भारत)
    • परीक्षित धनक (भारत)
    • चिंतल गांधी (भारत)
    • धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा (भारत)
    • अमित कुमार (भारत)
    • विशाल निषाद (भारत)
    • सौम्या पांडे (भारत)
    • झटवेध सुब्रमण्यन (भारत)
    • सचिन दास (भारत)
    • माइल्स हैमंड (इंग्लैंड)
    • अहमद इमरान (भारत)
    • विश्वराजसिंह जाडेजा (भारत)
    • अयाज खान (भारत)
    • डेनियल लैटेगन (इंग्लैंड)
    • सिद्धांत राणा (भारत)
    • एरोन वर्गीस (भारत)
    • अथर्व अंकोलेकर (भारत)
    • अब्दुल बजीथ (भारत)
    • करण लाल (भारत)
    • शम्स मुलानी (भारत)
    • रिपल पटेल (भारत)
    • प्रिंस राय (भारत)
    • विवरांत शर्मा (भारत)
    • उत्कर्ष सिंह (भारत)
    • आयुष वर्तक (भारत)
    • संजय यादव (भारत)
    • सैयद इरफान आफताब (भारत)
    • एसाक्कीमुथु अय्याकुट्टी (भारत)
    • प्रफुल्ल हिंगे (भारत)
    • पंकज जसवाल (भारत)
    • कुलवंत खेजरोलिया (भारत)
    • रवि कुमार (भारत)
    • राजन कुमार (भारत)
    • सफवन पटेल (भारत)
    • ईशान पोरेल (भारत)
    • पूरव अग्रवाल (भारत)
    • जिक्कू ब्रिघ (भारत)
    • यश डिचोलकर (भारत)
    • रकीबुल हसन (बांग्लादेश)
    • ट्रैवेन मैथ्यू (श्रीलंका)
    • नमन पुष्पक (भारत)
    • इजाज सांवरिया (भारत)
    • रोशन वाग्शारे (भारत)
    • आर एस अंबरीश (भारत)
    • क्रेन्स फुलेट्रा (भारत)
    • मैकनील नोरोन्हा (भारत)
    • आर राजकुमार (भारत)
    • निनाद राठवा (भारत)
    • सनी संधू (भारत)
    • शिवालिक शर्मा (भारत)
    • सिद्धार्थ यादव (भारत)
    • आर सोनू यादव (भारत)
    • वसीम खांडे (भारत)
    • आतिफ मुश्ताक (भारत)
    • अटल राय (भारत)
    • सी रक्षण रीडी (भारत)
    • मनीष रेड्डी (भारत)
    • निशांत सरनु (भारत)
    • दीपेन्द्र सिंह (भारत)
    • रजत वर्मा (भारत)
    • रोहित यादव (भारत)
    • इमानजोत चहल (भारत)
    • शुभांग हेगड़े (भारत)
    • बाल कृष्ण (भारत)
    • विहान मल्होत्रा (भारत)
    • खिलान पटेल (भारत)
    • डेलानो पोटगिएटर (दक्षिण अफ्रीका)
    • हार्दिक राज (भारत)
    • सार्थक रंजन (भारत)
    • पार्थ रेखाडे (भारत)
    • तिया वान वुरेन (दक्षिण अफ्रीका)
    • श्रीवत्सा आचार्य (भारत)
    • सादेक हुसैन (भारत)
    • शुभम कापसे (भारत)
    • आकिब खान (भारत)
    • साबिर खान (भारत)
    • बायंदा माजोला (दक्षिण अफ्रीका)
    • श्रीहरि नायर (भारत)
    • ब्रिजेश शर्मा (भारत)
    • अमन शेखावत (भारत)
    • हिमांशू बिष्ट (भारत)
    • श्रेयान चक्रवर्ती (भारत)
    • कनिष्क चौहान (भारत)
    • मयंक गुसाईं (भारत)
    • आकाश पुगाझंती (भारत)
    • अभिमन्युसिंह राजपूत (भारत)
    • शुभम राणा (भारत)
    • अर्पित राणा (भारत)
    • मैरामरेड्डी रेड्डी (भारत)
    • सागर सोलंकी (भारत)
    • आर्यमन सिंह धालीवाल (भारत)
    • दक्ष कामरा (भारत)
    • विशाल मंडवाल (भारत)
    • अरफाज मोहम्मद (भारत)
    • हेमांग पटेल (भारत)
    • मृदुल सुरोच (भारत)
    • अनुज ठकराल (भारत)
    • पार्थ वत्स (भारत)
    • ललित यादव (भारत)
    • नितिन साई यादव (भारत)
    • कृष भगत (भारत)
    • प्रीरिट दत्ता (भारत)
    • समर गज्जर (भारत)
    • नासिर लोन (भारत)
    • ईशान मूलचंदानी (भारत)
    • अखिल स्कारिया (भारत)
    • मुहम्मद शराफुद्दीन (भारत)
    • के अजय सिंह (भारत)
    • रितिक टाडा (भारत)
    • लकीराजसिंह वाघेला (भारत)
    • मोहम्मद अली (भारत)
    • माधव बजाज (भारत)
    • अक्षु बाजवा (भारत)
    • वरुण राज सिंह बिष्ट (भारत)
    • ऋषभ चौहान (भारत)
    • डियान फॉरेस्टर (दक्षिण अफ्रीका)
    • धुरमिल मटकर (भारत)
    • शिव सिंह (भारत)
    • परीक्षित वलसांगकर (भारत)
    • अरब गुल (अफगानिस्तान)
    • माइल्स हैमंड (भारत)

