    IPL 2026 Auction: अबू धाबी में 16 दिसंबर को सजेगा प्‍लेयर्स का बाजार, 4 खिलाड़ियों पर लग सकती है करोड़ों की बोली

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:10 PM (IST)

    Hero Image

    कैमरून ग्रीन पर लग सकती है बड़ी बोली। इमेज- एक्‍स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग की सभी 10 फ्रेंचाइजी ने हाल ही में अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी थी। इसके बाद सभी टीमें मिनी ऑक्शन की तैयारी में जुटी हैं। 1355 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए अपने नाम दर्ज कराए हैं, जिनमें से 45 क्रिकेटरों ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी। अब जबकि सभी टीमें मिनी ऑक्शन के लिए रणनीति बनाने में जुटी हैं, आइए 4 ऐसे खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं, जो अगले सीजन से पहले सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं।

    कैमरून ग्रीन

    कैमरून ग्रीन ने आईपीएल के पिछले कई सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2023 के लिए क्वालीफाई कराने में मदद करने के बाद ग्रीन अगले सीजन में आरसीबी के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में खेले। इस दौरान उन्होंने 41.59 की शानदार औसत और 153.70 के शानदार स्ट्राइक रेट से 707 रन बनाए हैं। वह एक शानदार ऑलराउंडर हैं। हाल ही में आंद्रे रसेल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ऐसे में ऑक्‍शन में उन पर बड़ी बोली लग सकती है।

    वेंकटेश अय्यर

    केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने 29.96 की शानदार औसत और 137.32 के स्ट्राइक रेट से 1468 रन बनाए हैं। साथ ही वह इस लीग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले घरेलू खिलाड़ी के रूप में नीलामी में उतरेंगे।
    वह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 43.23 की शानदार औसत और 168.77 के शानदार स्ट्राइक रेट से 562 रन बनाए हैं। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी पोजीशन है। जो भी टीमें नंबर 3 बल्लेबाज की तलाश में हैं वह अय्यर पर बड़ा दांव लगा सकती हैं।

    लियाम लिविंगस्टोन

    लियाम लिविंगस्टोन मध्यक्रम के ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी से कुछ अहम विकेट ले सकते हैं। आरसीबी द्वारा रिलीज किए जाने के बाद उन्होंने दुनिया भर की टी20 लीगों में अलग-अलग टीमों के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। लियाम ने 51.9 की शानदार औसत और 168.9 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 571 रन बनाए हैं और 16 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। नीलामी में विदेशी स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडरों की कमी के कारण लिविंगस्टोन को एक महंगा सौदा मिल सकता है।

    वानिन्दु हसरंगा

    आईपीएल 2025 में वानिन्दु हसरंगा का प्रदर्शन बल्ले से कुछ खास नहीं रहा। लेकिन वह राजस्थान रॉयल्स के स्टार गेंदबाजों में से एक थे। उन्होंने 22 के शानदार स्ट्राइक रेट से 11 विकेट लिए थे। उनके ऑलराउंड स्किल और आईपीएल में उनके प्रदर्शन के कारण टीमें उन पर भारी भरकम रकम खर्च कर सकती हैं।

    नीलामी में ये भारतीय

    भारत की ओर से मयंक अग्रवाल, केएस भरत, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, आकाश दीप, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, सरफराज खान, शिवम मावी, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया, कुलदीप सेन, पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, संदीप वारियर और उमेश यादव जैसे कई जाने-माने नाम नीलामी में शामिल हुए हैं। केवल दो भारतीय रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर ने 2 करोड़ रुपये बेस प्राइस रखा है।

    ये विदेशी प्‍लेयर्स भी लिस्‍ट में

    विदेशी प्‍लेयर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू शॉर्ट ने रजिस्‍ट्रेशन कराया है। इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो, जेमी स्मिथ, न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना विदेशी खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर हैं। कुल मिलाकर 43 विदेशी खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है।

