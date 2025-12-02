IPL 2026 Auction: वेंकटेश अय्यर से लेकर रवि बिश्नोई तक, 45 खिलाड़ियों ने दो करोड़ रखा अपना बेस प्राइज, देखिए पूरी लिस्ट
आईपीएल के अगले सीजन की नीलामी इसी महीने की 16 तारीख को होनी है और इसके लिए खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया गया है। कुल 45 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हों ...और पढ़ें
नई दिल्ली, जेएनएन : आईपीएल 2026 की 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 45 खिलाड़ियों ने अपना आधार मूल्य दो करोड़ रखा है। इसमें कैमरन ग्रीन, लियाम लिविंगस्टन, रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, मथीशा पथिराना और वानिंदु हसरंगा जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
नीलामी में सभी टीमों को कुल 77 खिलाड़ी के स्थान भरने हैं, जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके लिए आइपीएल ने 30 नवंबर को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद सोमवार को फ्रेंचाइजियों के साथ कुल 1,355 खिलाड़ियों की सूची साझा की है।
छोटी हो सकती है लिस्ट
हालांकि आईपीएल अबू धाबी में होने वाली इस एक दिन के नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी से विशलिस्ट मिलने के बाद इस सूची को और छोटा करेगा। फ्रेंचाइजी के लिए शॉर्ट लिस्ट जमा करने की अंतिम तिथि पांच दिसंबर तय की गई है।
दो करोड़ के आधार मूल्य :
रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कूपर कोनोली, जेक फ्रेजर-मैक्गर्क, कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, डैन लॉरैंस, लियाम लिविंगस्टन, टाइमल मिल्स, जेमी स्मिथ, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, विलियम ओ रूर्के, रचिन रवींद्र, जेराल्ड कोएत्जी, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्खिया, राइली रुसो, तबरेज शम्सी, डेविड विले, वानिंदु हसारंगा, मथीशा पथिराना, महेश तीक्ष्णा, जेसन होल्डर, शै होप, अकील होसेन, अल्जारी जोसेफ।
