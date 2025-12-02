IPL 2026 Auction: वेंकटेश अय्यर से लेकर रवि बिश्नोई तक, 45 खिलाड़ियों ने दो करोड़ रखा अपना बेस प्राइज, देखिए पूरी लिस्ट

नई दिल्ली, जेएनएन : आईपीएल 2026 की 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 45 खिलाड़ियों ने अपना आधार मूल्य दो करोड़ रखा है। इसमें कैमरन ग्रीन, लियाम लिविंगस्टन, रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, मथीशा पथिराना और वानिंदु हसरंगा जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

नीलामी में सभी टीमों को कुल 77 खिलाड़ी के स्थान भरने हैं, जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके लिए आइपीएल ने 30 नवंबर को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद सोमवार को फ्रेंचाइजियों के साथ कुल 1,355 खिलाड़ियों की सूची साझा की है।

छोटी हो सकती है लिस्ट हालांकि आईपीएल अबू धाबी में होने वाली इस एक दिन के नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी से विशलिस्ट मिलने के बाद इस सूची को और छोटा करेगा। फ्रेंचाइजी के लिए शॉर्ट लिस्ट जमा करने की अंतिम तिथि पांच दिसंबर तय की गई है।