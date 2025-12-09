Language
    IPL 2026 Auction की फाइनल हुई लिस्ट, 1355 नहीं कुल 350 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली; इस स्टार की हुई सरप्राइज एंट्री

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:25 AM (IST)

    IPL 2026 Auction Final List: आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। बीसीसीआई ने 1355 खिलाड़ियों की प्रारंभिक सूची से छां ...और पढ़ें

    IPL 2026 Auction की फाइनल लिस्ट में 35 नए खिलाड़ी शामिल


    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहद एरेना में आयोजित किया जाएगा। यह लगातार तीसरा साल होगा, जब ऑक्शन भारत के बाहर हो रहा है। 2026 के आईपीएल ऑक्शन की फाइनल लिस्ट भी बीसीसीआई ने कंफर्म कर दी है, जिसमें 1355 नहीं, बल्कि 350 खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियां बोली लगाई जाएगी।

    बता दें कि बीसीसीआई ने शुरुआत में 1355 खिलाड़ियों की बड़ी लिस्ट तैयार की थी और फ्रेंचाइजियों से कहा था कि वे उन खिलाड़ियों के नाम बताएं, जिन्हें वे ऑक्शन पूल में देखना चाहती हैं।

    इसके बाद छंटनी की गई, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों को बाहर किया गया और 350 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट तैयार हो गई। फाइनल लिस्ट में 35 नए नाम शामिल हुए हैं, जो पहले इस लिस्ट में मौजूद नहीं थे। इनमें सबसे बड़ा नाम है साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बैटर क्विंटन डी कॉक का है।

    IPL 2026 Auction की फाइनल लिस्ट में 35 नए खिलाड़ी शामिल

    साउथ अफ्रीका के विकेटकापर-बैटर क्विंटन डी कॉक (Quinton De Kock IPL Auction 2026) की आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में सरप्राइज एंट्री हुई है। डी कॉक पहले इस ऑक्शन के लिए लिस्ट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में कुछ फ्रेंचाइजियों की सिफारिश के बाद उनका नाम जोड़ा गया। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, उनका नाम तब आया जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट से यू-टर्न लिया और भारत के खिलाफ वनडे में सेंचुरी ठोकी।

    33 साल के डी कॉक 1 करोड़ रुपये के बेस प्राइज के साथ आईपीएल ऑक्शन में उतरेंगे, जो कि पिछले ऑक्शन में केकेआर द्वारा खरीदी गई रकम से बिल्कुल आधा है।

    केकेआर ने उन्हें पिछले मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन सीजन में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाने की वजह से फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया। वह अब विकेटकीपर बल्लेबाजों को सौंपी गई तीसरी टीम में दिखाई देंगे। कुछ श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने भी अद्यतन रोस्टर में जगह बनाई है जिनमें ट्रैवीन मैथ्यू, बिनुरा फर्नांडो, कुसल परेरा और दुनिथ वेल्लालागे शामिल हैं।

    खिलाड़ियों की भूमिका के अनुसार शुरू होगी नीलामी

    नीलामी का प्रारूप इस बार कैप्टड प्लेयर्स की भूमिका के आधार पर शुरू होगा-बैटर्स, ऑलराउंडर्स, विकेटकीपर/बैटर्स, तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज। पहले इन भूमिकाओं में कैप्ड खिलाड़ियों पर बोली लगेगी और उसके बाद अनकैप्ड खिलाड़ी इसी क्रम में नीलामीटेबल पर आएंगे।

    बैटर्स के पहले सेट में कैमरन ग्रीन सबसे आगे होंगे। उनके साथ डेवॉनकॉनवे, जेकफ्रेज़र-मैकगर्क, सरफराज खान, पृथ्वी शॉ और डेविडमिलर शामिल हैं। दूसरे सेट में ऑलराउंडर्स की लिस्ट में वेंकटेश अय्यर को जगह दी गई है। कार्यक्रम के तय शेड्यूल के अनुसार, प्लेयर नंबर 70 जो कि अफगानिस्तान के वहीदुल्लाहजादरान है, उनके बाद नीलामीएक्सेलेरेटेडफेज में प्रवेश करेगी।

    बीसीसीआई ने अपने बयान में स्पष्ट किया है,

     

     


     


    पहला एक्सेलेरेटेड चरण 71 से 350 तक के सभी खिलाड़ियों को कवर करेगा। जब इन सभी खिलाड़ियों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा, तब फ्रेंचाइजियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे 350 खिलाड़ियों की पूरी सूची में से उन खिलाड़ियों के नाम भेजें, जिन्हें वे आगे एक्सेलेरेटेड फेज में शामिल करना चाहती हैं।

    -

    बीसीसीआई

    पहले सेट में कैमरन ग्रीन शामिल हैं और उनके साथ डेवोनकॉनवेजेकफ्रेजर-मैक्गर्कसरफराज खान, पृथ्वी शॉ और डेविडमिलर के नाम भी शामिल हैं। वहीं वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडरों के दूसरे सेट में शामिल होंगे

    IPL 2026 Auction Final List में कई बड़े नाम

    विदेशी खिलाड़ी- अरब गुल (अफगानिस्तान), माइल्स हैमंड (इंग्लैंड), डैन लेटिगन (इंग्लैंड), क्विंटन डी कॉक (साउथ अफ्रीका), कॉनर एजथरहूजेन (साउथ अफ्रीका), जॉर्ज लिंडे (साउथ अफ्रीका), बायांडा माजोला (साउथ अफ्रीका), मैथ्यू, फर्नांडो (श्रीलंका), परेरा (श्रीलंका) , वेल्लालगे (श्रीलंका), अकीम ऑगस्टे (वेस्टइंडीज)

    भारतीय खिलाड़ी- सादेक हुसैन, विष्णु सोलंकी, साबिर खान, बृजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, आरोन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरि नायर, माधव बजाज, श्रीवत्स आचार्य, यशराज पुंजा, साहिल पराख, रोशन वाघसारे, यश दिचोलकर, अयाज खान, धुर्मिल मत्कर, नमन पुष्पक, परीक्षा वालसणकर, पुरव अग्रवाल, ऋषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सावरिया और अमन शेखावत

