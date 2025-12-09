Sunny Leone क्यों...?, R Ashwin की क्रिप्टिक पोस्ट ने फैंस को किया कंफ्यूज; पोस्ट में छिपा है बड़ा राज!

कौन हैं Sunny Sandhu?

बता दें कि सनी संधू (Sunny Sadhu Tamil Nadu All Rounder) तमिलनाडु के ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान टी20 डेब्यू किया था। सोमवार को संधू ने सौराष्ट्र के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेली। उन्होंने तमिलनाडु के लिए दूसरा मैच खेलते हुए 9 गेंदों पर 30 रन बनाए। उन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर 37 रन की अहम साझेदारी की। साई ने 55 गेंद पर नाबाद 101 रन बनाए और टीम को 3 विकेट से जीत दिलाने में अहम योगदान दिया।

सनी संधू पर आईपीएल 2026 ऑक्शन में लगेगी बोली?

आर अश्विन ने अपने पोस्ट में सनी संधू के नाम का हिंट देकर हर किसी का ध्यान खींच लिया है। अब आईपीएल 2026 ऑक्शन, जो कि 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है, उसमें संधू पर बोली लगती हुई नजर आ सकती है। तमिलनाडु के स्टार ऑलराउंडर सनी संधू अश्विन की वायरल पोस्ट के चलते डिमांड में हो सकते हैं। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये हैं।