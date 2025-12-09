Sunny Leone क्यों...?, R Ashwin की क्रिप्टिक पोस्ट ने फैंस को किया कंफ्यूज; पोस्ट में छिपा है बड़ा राज!

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। R Ashwin Sunny Leone Post: भारतीय टीम के पूर्व लेग स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने एक्स पर आज यानी 9 दिसंबर को एक पोस्ट शेयर किया, जो कि एक कोलाज रहा। इस पोस्ट में एक तरफ बॉलीवुड स्टार सनी लियोनी नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ चेन्नऊ के संधू स्ट्रीट की एक तस्वीर है।

    बिना किसी कैप्शन और ना किसी टेक्स्ट के अश्विन ने अपने पोस्ट में दो इमोजी लगाकर फैंस को कंफ्यूजन में डाल दिया। उनका ये पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस तरह-तरह के मीम्स बनाने लगे। कुछ यूजर्स ने तो इस पोस्ट को डिकोर्ड भी कर लिया है। 

    दरअसल, आर अश्विन (R Ashwin cryptic Post Sunny Leone) की पोस्ट मिनटों में वायरल हो गई, जिसमें यूजर्स ये सोचने लगे कि क्यों सनी लियोनी की तस्वीर पूर्व लेग स्पिनर ने आखिर शेयर की। काफी चर्चा के बात ये सामने आया कि इस पोस्ट से अश्विन एक खिलाड़ी का नाम बताना चाह रहे थे।

    पोस्ट में उन्होंने एक तरफ सनी लियोनी की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित एक सड़क की तस्वीर शेयर की, जिसका नाम संधू स्ट्रीट है। तमिल में संधू का अर्ध पतली गली भी होता है। यानी वह कहना चाह रहे थे सनी+संधू =सनी संधू। अब ये सवाल उठता है कि आखिरी ये सनी संधू (Who is Sunny Sadhu) कौन हैं?

    बता दें कि सनी संधू (Sunny Sadhu Tamil Nadu All Rounder) तमिलनाडु के ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान टी20 डेब्यू किया था। सोमवार को संधू ने सौराष्ट्र के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेली। उन्होंने तमिलनाडु के लिए दूसरा मैच खेलते हुए 9 गेंदों पर 30 रन बनाए। उन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर 37 रन की अहम साझेदारी की। साई ने 55 गेंद पर नाबाद 101 रन बनाए और टीम को 3 विकेट से जीत दिलाने में अहम योगदान दिया।

    आर अश्विन ने अपने पोस्ट में सनी संधू के नाम का हिंट देकर हर किसी का ध्यान खींच लिया है। अब आईपीएल 2026 ऑक्शन, जो कि 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है, उसमें संधू पर बोली लगती हुई नजर आ सकती है। तमिलनाडु के स्टार ऑलराउंडर सनी संधू अश्विन की वायरल पोस्ट के चलते डिमांड में हो सकते हैं। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये हैं। 

