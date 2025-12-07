Year Ender 2025: रोहित-कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट ही नहीं… इन भारतीय दिग्गजों ने भी इस साल क्रिकेट को कहा अलविदा
Year Ender 2025 Indian Players retired list: साल 2025 में कुल अब तक 9 भारतीय खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का एलान किया, जिसमें 6 खिलाड़ी ऐसे थे, जिन्होंने ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Year Ender 2025 Indian Players who retired this year: साल 2025 खत्म होने को है। इस साल भी कई भारतीय दिग्गजों ने क्रिकेट से संन्यास का एलान किया, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का नाम भी शामिल है। विराट-रोहित ने 2024 में टी20 फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया था, लेकिन इस साल दोनों ने टेस्ट से भी रिटायरमेंट का फैसला किया। वहीं, इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिले। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं पूरी लिस्ट पर।
Year Ender 2025: इन भारतीय दिग्गजों ने लिया संन्यास
रोहित-कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट
भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से रोहित-कोहली के युग का अंत इसी साल हुआ। 7 मई 2025 को रोहित शर्मा ने एलान किया कि वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। इसके 3 दिन बाद यानी 10 मई 2025 को विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का एलान किया। बता दें कि रोहित-कोहली ने टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद टी20 फॉर्मेट से तो संन्यास ले ही लिया था। अब दोनों वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं।
चेतेश्वर पुजारा और ऋद्धिमान साहा ने भी लिया संन्यास
भारतीय टेस्ट टीम की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने कई बार अपनी शानदार बैटिंग से टीम इंडिया को अहम जीत दिलाई हैं। दाएं हाथ के इस ब्लेबाज ने विदेशों में भी कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन 2025 में उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया। उन्होंने 24 अगस्त 2025 को संन्यास का एलान किया था। 2010 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले पुजारा ने 103 टेस्ट मैच में 7195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं।
उनके अलावा काफी वक्त से बाहर चल रहे ऋद्धिमान साहा ने 1 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2021 में खेला था। वहीं, आखिरी वनडे मैच उन्होंने 2014 मेँ खेला था। इसके बाद से उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे और उन्होंने रिटायरमेंट का ही मन बनाया।
पीयूष चावला ने भी कहा 'गुड बॉय'
भारत के दो बार के विश्व विजेता लेग स्पिनर पीयूष चावला ने 6 जून 2025 को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया। साल 2012 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पीयूष चावला ने एक भावुक पोस्ट लिखकर रिटायरमेंट का एलान किया था। बता दें कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 1000 से ज्यादा विकेट चटकाए। अपने आखिरी मैच 2012 में उन्होंने भारत के लिए 3 टेस्ट, 25 वनडे और 7 टी20 मैच खेले, जिसमें कुल 43 विकेट शामिल रहे।
Year Ender 2025: अब तक रिटायर होने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट
रोहित शर्मा - 7 मई 2025 को टेस्ट से संन्यास लिया
विराट कोहली- 10 मई 2025 को टेस्ट से संन्यास लिया
चेतेश्वर पुजारा- 24 अगस्त 2025 को तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया
ऋद्धिमान साहा- 1 फरवरी 2025 को पोस्ट शेयर कर संन्यास का एलान
पीयूष चावला- 6 जून 2025- तीनों फॉर्मेट से संन्यास
आर अश्विन (आईपीएल से)- 27 अगस्त 2025
अमित मिश्रा- 4 सितंबर 2025- तीनों फॉर्मेट से संन्यास
मोहित शर्मा- 3 दिसंबर 2025- तीनों फॉर्मेट से लिया संन्यास
वरुण आरोन- 10 जनवरी 2025- क्रिकेट से संन्यास
ऋषि धवन- 5 जनवरी 2025 को भारतीय क्रिकेट के लिमिटेड ओवर से संन्यास लिया।
