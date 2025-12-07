Language
    Indian Cricket Year Ender: ऐतिहासिक जीत से लेकर विवादों और नए नेतृत्व की कहानी, न भूलने वाला रहा साल 2025

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2025 काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। भारत के हिस्से इस साल ऐतिहासिक उपलब्धियां आईं तो विवाद भी ऐसे हुए जो इतिहास के पन्ने में द

    भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा साल 2025

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसा साल रहा जिसमें शानदार जीतें भी थीं और कड़वी हारें भी। नई उम्मीदें भी थीं और बड़े विवाद भी। साल की शुरुआत भारत की शानदार रही और 12साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन अंत एक ऐतिहासिक हार से हुआ जिसने नए विवादों को जन्म दिया है। साउथ अफ्रीका ने भारत को टेस्ट सीरीज में गरा दिया। यानी एक और घरेलू टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप जो पिछले 13 महीनों में दूसरी बार हुआ।

    मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह घटनाओं के उतार–चढ़ाव ने साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि भावनाओं, व्यक्तित्वों और राजनीति का मिश्रण है जिसे करोड़ों लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। अब साल विदा हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस साल भारतीय क्रिकेट में क्या-क्या हुआ।

    चैंपियंस ट्रॉफी से शुरुआत

    इस साल भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि दुबई में जीती गई चैंपियंस ट्रॉफी रही जिसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम की ताकत और स्थिरता को एक बार फिर साबित किया। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के साथ युवा खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के 252 रन का लक्ष्य चार विकेट खोकर छह गेंदें शेष रहते हासिल किया। रोहित शर्मा की धैर्य और संयम से भरी 76 रनों की पारी अहम साबित हुई और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह जीत न सिर्फ आलोचकों को शांत कर गई, बल्कि भारत की आईसीसी इवेंट्स में बादशाहत को भी मजबूत कर गई। इसी के साथ भारत ने 12 साल के सूखे को खत्म किया। इससे पहले भारत ने साल 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।

    इसके अलावा रोहित भारत को दो आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाले दूसरे कप्तान बने। उनकी कप्तानी में ही भारत ने टी20 वर्ल्ड कप-2024 का खिताब अपने नाम किया था। उनसे पहले धोनी की कप्तानी में भारत ने एक से ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीती थीं।

    एशिया कप- जीत के साथ-साथ विवाद

    एशिया कप 2025 भारत के लिए खेल के लिहाज से शानदार रहा, लेकिन विवादों ने इसे यादगार और चर्चित बना दिया। ऐसा एशिया कप पहले कभी नहीं हुआ। विवाद से शुरुआत हुई तो अंत भी विवाद पर हुआ। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को तीन बार हराया जिसमें फाइनल भी शामिल था। टीम ने हर विभाग ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया लेकिन फाइनल में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी तथा एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इसके बाद वह ट्ऱॉफी लेकर ही भाग गए। अभी तक भारत को ये ट्रॉफी नहीं मिली है। यह घटना पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गई। इसके अलावा शेड्यूल को लेकर BCCI और PCB के बीच हुए मतभेदों और अधिकारियों के बीच की तीखी बयानबाजी ने टूर्नामेंट को पूरे साल सुर्खियों में बनाए रखा।

    भारत ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। 14 सितंबर को दोनों के बीच पहला मैच खेला गया और यहीं से ये टूर्नामेंट विवादित हो गया जिसका अंत भी यही हुआ। भारत ने ये फैसला इसी साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए लिया था।

    रोहित-विराट का संन्यास

    पिछले साल टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कहने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने इस साल टेस्ट से भी संन्यास का एलान कर दिया। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि इसकी वजह नए हेड कोच गौतम गंभीर रहे। गंभीर और कोहली-रोहित के बीच तनाव की चर्चाएं भी पूरे साल जोरों पर रहीं। गंभीर को कोचिंग मिलने के बाद खबरें आईं कि उनके और सीनियर खिलाड़ियों के बीच रिश्तों में खटास है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि टीम मीटिंग्स में मतभेद उभर रहे हैं और फैसलों को लेकर माहौल तनावपूर्ण है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा खूब छाया रहा, जहाँ फैंस दो हिस्सों में बंट गए—एक तरफ गंभीर के समर्थक और दूसरी ओर कोहली-रोहित के प्रशंसक। यह विवाद टीम के माहौल पर लगातार सवाल उठाता रहा और 2025 की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन गया।

    चर्चा ये भी रही कि गंभीर नहीं चाहते कि ये दोनों खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप-2027 खेलें और इसलिए ही शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे की कप्तानी भी सौंपी गई। हालांकि, रोहित और कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में रनों का बारिश कर बताया है कि वह वनडे वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

    युवा कंधों को मिली जिम्मेदारी

    इस साल भारतीय टीम में एक नए दौर की शुरुआत हुई। शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई जिसे नई पीढ़ी के नेतृत्व का प्रतीक माना गया। उनकी शांत और योजनाबद्ध कप्तानी की जमकर तारीफ हुई। इंग्लैंड दौरे पर टीम ने गिल की कप्तानी में मजबूती दिखाई और गिल ने खुद भी 700 से ज्यादा रन बनाकर कई नए रिकॉर्ड बनाए। यह बदलाव टीम के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हुआ लेकिन इसके साथ ही उन पर जिम्मेदारियों और उम्मीदों का भार भी बढ़ गया। बाद में वह वनडे टीम के कप्तान भी बने।

    साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में मिली हार

    जहां एक ओर सीमित ओवरों में भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा वहीं टेस्ट क्रिकेट में उसे कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज हारना पूरे साल की सबसे कड़वी निराशाओं में से एक रहा। कोलकाता टेस्ट में भारत 124 रन जैसे छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए 98 पर सिमट गया। गुवाहाटी में नुकसान और भी बड़ा हुआ जहां भारत को 408 रन से हार मिली जो भारतीय टेस्ट इतिहास की सबसे भारी हार है। इन हारों ने बल्लेबाजी की कमजोरियों, गलत रणनीतियों और नई टीम की अनुभवहीनता को उजागर कर दिया। ये भारत की 13 महीनों में घर में दूसरी टेस्ट सीरीज हार थी और इसके बाद गौतम गंभीर फिर सवालों के घेरे में आ गए।

    वनडे सीरीज में किया हिसाब बराबर

    टेस्ट सीरीज की हार का बदला भारत ने वनडे सीरीज में लिया और इसे 2-1 से अपने नाम किया। रांची में खेले घए पहले टेस्ट मैच में भारत ने जीत हासिल की। लेकिन रायपुर में साउथ अफ्रीका ने सीरीज बराबर कर ली। विशाखापट्टनम में खेले गए आखिरी वनडे में भारत ने जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम की।

    अंततः 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए वह साल बनकर उभरा जिसमें गजब की जीतें भी थीं और दर्दनाक हारें भी। नेतृत्व में बदलाव भी थे और बड़े विवाद भी। यह साल याद दिलाता है कि भारतीय क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि वह जुनून है जिसके हर उतार–चढ़ाव को करोड़ों लोग अपनी धड़कनों की तरह महसूस करते हैं।

