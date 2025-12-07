IND vs SA: Virat Kohli ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे... विशाखापट्टनम में रचा नया इतिहास

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli breaks Sachin Tendulkar: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुल 302 रन बनाए। पहले वनडे में रांची में उन्होंने 135 रन, दूसरे मैच में रायपुर में 102 रन, और तीसरे मैच में विशाखापट्टनम में नाबाद 65 रन बनाए।

उनके बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से कोहली को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' से नवाजा गया। यह पुरस्कार जीतते ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर (Virat Kohli breaks Sachin Tendulkar Record)का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। किंग कोहली ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो आज तक कोई क्रिकेटर अपने नाम हासिल नहीं कर सका।

IND vs SA: Virat Kohli ने लिखा नया इतिहास

विराट कोहली अब दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने 20 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता है।

इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 19 बार प्लेयर ऑफ द अवॉर्ड जीता था।

सबसे ज्यादा Player Of The Series जीतने वाले टॉप खिलाड़ी

खिलाड़ी पुरस्कार विराट कोहली 20 सचिन तेंदुलकर 19 शाकिब अल हसन 17 जाक कैलिस 14 सनथ जयसूर्या 13 डेविड वॉर्नर 13

यह विराट का 11वां POTS अवॉर्ड वनडे में था। वनडे में उनसे आगे सिर्फ सचिन (14) हैं। बता दें कि कोहली पूरे सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में दिखे और तीनों मैचों में टीम के लिए अहम पारियां खेलीं।

कोहली ने एबी डिविलियर्स को पछाड़ा

विराट कोहली ने विशाखापट्टनम में ODI क्रिकेट में 600 रन पूरे किए और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोहली ने इस ग्राउंड पर कुल 8 मैचों में 652 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत 108.66 है, जो दुनिया में किसी भी खिलाड़ी का किसी एक मैदान पर 600+ रन के साथ सबसे ज्यादा औसत है। इस मामले में उन्होंने AB de Villiers को पीछे छोड़ दिया, जिनका औसत जोहान्सबर्ग में 91.50 था।

किसी मैदान पर 600+ रन के साथ सबसे ज्यादा औसत विराट कोहली- विशाखापट्टनम- 652 रन, 108 की औसत एबी डिविलियर्स- जोहन्नसबर्ग- 732 रन, 91.50 की औसत

रोस टेलर- नैपियर- 779 रन, 86 की औसत Dhoni को भी पीछे छोड़ा कोहली ने इस साल 652 रन 65.10 के औसत से बनाए, जिसमें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में 218 रन भी शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने दो बार Player of the Match भी जीता (पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ)।

यह छठा साल है जब विराट कोहली ने ODIs में 600+ रन और 60+ औसत बनाए हैं। इस मामले में उन्होंने MS Dhoni को भी पछाड़ दिया, जिन्होंने यह कारनामा 5 बार किया था। 60+ औसत के साथ 600+ रन बनाने वाले खिलाड़ी (सबसे ज्यादा बार) विराट कोहली-6 बार (2012, 2016, 2017, 2018, 2023, 2025) एमएस धोनी- 5 बार (2009, 2012, 2013, 2017, 2019) एबी डिविलियर्स- 4 बार (2010, 2012, 2014, 2015) माइकल बेवन- 4 बार (1998, 1999, 2001, 2003)

भारत ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को दी मात

तीसरे वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम को 9 विकेट से मात दी और तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। आखिरी वनडे मैच में भारत के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम सिर्फ 271 रनों पर ऑलआउट हो गई।