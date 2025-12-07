IND vs SA: बीच मैदान कुलदीप यादव पर 'भड़के' विराट कोहली, किया चांटा मारने का इशारा, वायरल हो गया Video
विराट कोहली मैदान पर जीत के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। लेकिन वह मस्ती करने से भी बाज नहीं आते। कोहली ने विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खि ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर अपनी मस्ती के लिए काफी मशहूर हैं। वह कुछ न कुछ फील्डिंग में ऐसा करते रहते हैं कि देखने वालों की हंसी छूट जाती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे और निर्णायक मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कोहली मस्ती के मूड में थे और इसी अंदाज में उन्होंने कुलदीप यादव को चांटा मारने का इशारा कर दिया।
कोहली ने इस मैच में शानदार पारी भी खेली और 45 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 65 रन बनाए। कोहली की नजरें इस सीरीज में लगातार तीन शतक जमाने पर थीं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इतना स्कोर नहीं दिया था और इसके अलावा रोहित शर्मा-यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी कर हैट्रिक की संभावना को खत्म कर दिया था।
कोहली ने कुलदीप पर निकाला गुस्सा
भारत ने इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका को भारत ने 47.5 ओवरों में 270 रनों पर ढेर कर दिया। कुलदीप ने चार विकेट अपने नाम किए। अपनी गेंदबाजी के दौरान कुलदीप ने कई बार एलबीडहब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर ने मना किया। ऐसी स्थिति में कुलदीप हर बार रिव्यू लेने की जिद करते थे और इसे देख रोहित और विराट हंस जाते थे। ऐसी ही एक अपील पर जब कुलदीप ने रिव्यू लेने को कहा तो कोहली की हंसी निकल गई और उन्होंने मजाकिया लहजे में गुस्सा दिखाते हुए कुलदीप को चांटा मारने का इशारा किया।
कुलदीप ने कही ये बात
वहीं मैच के बाद कुलदीप ने कहा कि वह डीआरएस को लेकर काफी बुरे हैं और उनको लगता है कि पैड पर लगी हर गेंद पर आउट है। कुलदीप ने कहा, "डीआरएस को लेकर मैं काफी बुरा हूं और वह मेरे टांग खिंचाई करते रहते हैं। अगर गेंद पैड पर लगती है तो मुझे लगता है कि हर गेंद पर विकेट है। केएल राहुल भी विकेट के पीछे से डीआरएस को लेकर काफी अच्छे हैं। एक गेंदबाज के तौर पर हमें लगता है कि हर गेंद पर आउट है। इसलिए आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं कि शांत रहना है।"
