IND vs SA: 'टीम ने मुझे गर्व से...', केएल राहुल ने सीरीज जीत के बाद कही बहुत बड़ी बात
भारतीय क्रिकेट टीम के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद कहा है कि उनकी टीम में 400 रन चेज करने की काबिलियत भी है ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले केएल राहुल ने तीसरा वनडे जीतने के बाद कहा है कि उनको नहीं लगता कि टीम ने उनको टॉस के बाद इससे ज्यादा गर्व भरी नजरों से पहले कभी देखा होगा। भारत ने तीसरे वनडे में नौ विकेट से जीत हासिल करते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम की। नियमित कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज में नहीं थे और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भी चोटिल हैं इसलिए राहुल के जिम्मे कप्तानी की जिम्मेदारी आई थी।
विशाखापट्टनम में खेले गए आखिरी वनडे मैच में भारत को जीत के लिए 271 रन बनाने थे जो उसने एक विकेट खोकर 39.5 ओवरों में बना लिए। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 121 गेंदों पर 116 रनों की पारी खेली जिसमें 12 चौके और दो छक्के शामिल रहे। यह उनका पहला वनडे शतक था। विराट कोहली ने 45 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 65 रन बनाए।
'मुझ पर गर्व नहीं'
टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी। भारत ने 20 वनडे मैचों के बाद पहली बार टॉस जीता था। इससे पहले टीम इंडिया साल 2023 में अपने घर में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टॉस जीती थी और तब से लगातार हार रही थी। राहुल ने टॉस को लेकर कहा, "मुझे नहीं लगता कि टीम ने टॉस के बाद मुझे इससे ज्यादा गर्व से कभी देखा होगा। हमें शुरुआती दो मैचों में मुश्किल स्थितियां मिली थीं। खुशी है कि गेंदबाजों को मु्श्किल आउटफील्ड पर अच्छा ब्रेक मिला।"
'400 भी चेज कर सकते थे'
राहुल का मानना है कि टीम इंडिया ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसे देखते हुए वह 400 रनों भी चेज कर सकती थी। राहुल ने कहा, "पिच काफी अच्छी थी। हमने गुच्छों में विकेट लिए। हम जानते हैं कि अगर टीम कोशिश करे तो ये 400 रनों भी चेज कर सकती है। प्रसिद्ध ने हमें दो-तीन विकेट दिलाए तो अहम रहे। इसके बाद कुलदीप ने भी यही काम किया। आप वनडे में इसी तरह टीमों को रोकते हैं।"
