स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने साउथ अफ्रीका को आखिरी वनडे में हराकर सीरीज पर कब्‍जा जमाया। इसमे साथ ही टीम इंडिया ने टेस्‍ट सीरीज में मिली हार का बदला भी ले लिया। तीसरे वनडे में चीजें भारत के पक्ष में नजर आईं। भारत ने 20 हार के बाद आखिरकार टॉस जीता। इसके बाद मैच और सीरीज भी अपने नाम की।

गुस्‍से में नजर आए गंभीर सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के लिए आए हेड कोच गौतम गंभीर काफी गुस्‍से में नजर आए। उन्‍होंने पत्रकारों पर अपनी भड़ास निकाली। हालांकि, एक सवाल के जवाब में गंभीर रहने वाले गौतम भी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए और ठहाके लगाने लगे।

जब गंभीर से पूछा गया कि भारत ने 20 वनडे मैचों के बाद टॉस जीता है। इस पर आप क्‍या कहेंगे? सवाल सुनते ही गंभीर की हंसी छूट गई और उन्‍होंने कहा कि 2023 का तो पता नहीं, लेकिन जब से मैं हेड कोच बना हूं भारतीय टीम वनडे में पहली बार टॉस जीती है।

जिंदल पर साधा निशाना टेस्‍ट सीरीज में हार पर गंभीर ने कहा कि जब हम कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट हारे थे तब कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण दोनों पारियों में बल्‍लेबाजी नहीं कर पाए थे। किसी ने भी इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। इतना ही नहीं उन्‍होंने बिना नाम लिए आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल पर भी निशाना साधा। टेस्‍ट सीरीज में हार के बाद जिंदल ने कोचिंग पर सवाल खड़े कर दिए थे।