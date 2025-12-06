IND vs SA: 'लोग अपनी हद में रहें...,' ODI सीरीज जीतने के बाद क्यों भड़के गौतम गंभीर?

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:58 PM (IST)

    भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे मैच में 9 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 270 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने यशस् ...और पढ़ें

    प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौतम गंभीर। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम ने आखिरकार वनडे सीरीज जीत फैंस को कुछ हद तक मुस्कुराने की वजह दे दी। 2-1 वनडे सीरीज की यह जीत भारतीय फैंस को खुश होने का मौका जरूर देगी। हालांकि, सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड कोच गौतम गंभीर नाराज दिखे।

    भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे मैच में 9 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 270 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने यशस्वी जायसवाल के नाबाद शतक और विराट कोहली, रोहित शर्मा के अर्धशतकों की बदलौत 39.5 ओवर में जीत दर्ज कर ली। इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।

    क्यों भड़के गौतम गंभीर?

    इस दौरान उनसे टेस्ट में मिली हार के बाद हुई आलोचना को लेकर सवाल पूछा गया। जवाब देते हुए गंभीर भड़क गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कुछ नहीं पता है वो लोग अपनी हद से बाहर आकर कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अपनी सीमा में रहे।

    कोचिंग पर उठे सवाल

    गौतम गंभीर ने कहा, हुई बातें, लोग और मीडिया ने खूब बातें कीं, लेकिन वो भूल गए कि हम पहला टेस्ट सिर्फ 30 रनों से हार गए थे, जब टीम का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज और कप्तान बल्लेबाजी करने में असमर्थ था। हमने अपना कप्तान खो दिया था। एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के ऑनर ने कोचिंग पर सवाल उठाए।

    'लोगों ने अपनी हदें पार कीं'

    गंभीर ने आगे कहा, उन्होंने तो अलग-अलग कोचिंग का सुझाव दे दिया। जिन्हें कुछ भी नहीं पता। बहुत से लोग अपनी सीमा से बाहर जाकर बहुत कुछ कह रहे हैं। लोग अपनी हद में रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अपनी सीमा नहीं लांघते हैं।

    टेस्ट में भारत का खराब प्रदर्शन

    बता दें कि टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग पर कई सवाल उठे थे। क्योंकि, भारत ने उनकी कोचिंग में घरेलू सरजमीं पर दूसरी टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेला था। साउथ अफ्रीका से पहले न्यूजीलैंड 3-0 से टेस्ट सीरीज में मात दी थी। साथ ही भारत ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी गंवाई थी। ऐसे में गंभीर को हटाने की मांग तक की जा रही थी।

