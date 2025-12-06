IND vs SA: 'लोग अपनी हद में रहें...,' ODI सीरीज जीतने के बाद क्यों भड़के गौतम गंभीर?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम ने आखिरकार वनडे सीरीज जीत फैंस को कुछ हद तक मुस्कुराने की वजह दे दी। 2-1 वनडे सीरीज की यह जीत भारतीय फैंस को खुश होने का मौका जरूर देगी। हालांकि, सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड कोच गौतम गंभीर नाराज दिखे।

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे मैच में 9 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 270 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने यशस्वी जायसवाल के नाबाद शतक और विराट कोहली, रोहित शर्मा के अर्धशतकों की बदलौत 39.5 ओवर में जीत दर्ज कर ली। इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।