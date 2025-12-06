'अश्विन का आधा भी नहीं हैं...', मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर के खास को लेकर खड़े किए सवाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर के खास माने जाने वाले एक खिलाड़ी के रोल पर सवाल खड़े किए हैं। जब से गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं इस खिलाड़ी को टेस्ट से लेकर वनडे तक में काफी प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि, कैफ को लगता है कि उनका रोल क्लियर नहीं है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वॉशिंगटन सुंदर हैं।

सुंदर को भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का विकल्प माना जा रहा है। हालांकि कैफ का मानना है कि सुंदर बतौर स्पिनर अश्विन के मुकाबले आधे भी नहीं हैं। कैफ ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को खुद सुंदर पर भरोसा नहीं है तो ऐसे में वह टीम में कर क्या रहे हैं।

'ओवर ही नहीं देते' कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा है कि सुंदर को किसी भी कप्तान ने पूरे ओवर नहीं दिए और जब टीम फंसती है तो कप्तान या तो रवींद्र जडेजा के पास जाता है या कुलदीप यादव के पास। उन्होंने कहा, "मैनेजमेंट बता सकता है कि सुंदर का रोल क्या है। अगर हम बतौर स्पिनर उनकी काबिलियत के बारे में बात करें तो वह अश्विन के मुकाबले आधे भी नहीं हैं। टेस्ट और वनडे में अलग-अलग कप्तानों में किसी एक ने नहीं बल्कि किसी ने भी उन्हें पूरे ओवर नहीं दिए हैं।"

उन्होंने कहा, "जब मैच फंसा होता है तो कप्तान जडेजा और कुलदीप के पास जाते हैं। उन पर भरोसा नहीं है कि वह किसी भी स्टेज पर विकेट ले सकें। जैसा कि कुलदीप के साथ है। उन्हें अपनी गेंदबाजी पर काफी काम करना बाकी है।"