'अश्विन का आधा भी नहीं हैं...', मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर के खास को लेकर खड़े किए सवाल
भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया में एक ऑफ स्पिनर की जगह पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने उनका रोल तय नहीं किय ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर के खास माने जाने वाले एक खिलाड़ी के रोल पर सवाल खड़े किए हैं। जब से गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं इस खिलाड़ी को टेस्ट से लेकर वनडे तक में काफी प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि, कैफ को लगता है कि उनका रोल क्लियर नहीं है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वॉशिंगटन सुंदर हैं।
सुंदर को भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का विकल्प माना जा रहा है। हालांकि कैफ का मानना है कि सुंदर बतौर स्पिनर अश्विन के मुकाबले आधे भी नहीं हैं। कैफ ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को खुद सुंदर पर भरोसा नहीं है तो ऐसे में वह टीम में कर क्या रहे हैं।
'ओवर ही नहीं देते'
कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा है कि सुंदर को किसी भी कप्तान ने पूरे ओवर नहीं दिए और जब टीम फंसती है तो कप्तान या तो रवींद्र जडेजा के पास जाता है या कुलदीप यादव के पास। उन्होंने कहा, "मैनेजमेंट बता सकता है कि सुंदर का रोल क्या है। अगर हम बतौर स्पिनर उनकी काबिलियत के बारे में बात करें तो वह अश्विन के मुकाबले आधे भी नहीं हैं। टेस्ट और वनडे में अलग-अलग कप्तानों में किसी एक ने नहीं बल्कि किसी ने भी उन्हें पूरे ओवर नहीं दिए हैं।"
उन्होंने कहा, "जब मैच फंसा होता है तो कप्तान जडेजा और कुलदीप के पास जाते हैं। उन पर भरोसा नहीं है कि वह किसी भी स्टेज पर विकेट ले सकें। जैसा कि कुलदीप के साथ है। उन्हें अपनी गेंदबाजी पर काफी काम करना बाकी है।"
'न बल्लेबाज और न ही गेंदबाज'
कैफ ने सुंदर की सिर्फ गेंदबाजी पर ही नहीं बल्कि उनकी बैटिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी तक खेले गए दो वनडे मैचों में उनकी बैटिंग भी कमजोर दिखी है। वह दबाव में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। कैफ ने कहा, "सबसे पहली बात तो ये कि सुंदर की विकेट लेने की क्षमता कम है। अब आप चाहते हैं कि सुंदर बल्लेबाजी करें और उन पर इसके लिए अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह न तो गेंदबाज हैं और न ही बल्लेबाज। आप उन्हें एक चीज करनें दें और उन्हें एक क्लीयर रोल दें। वह मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल का रोल निभा सकते हैं लेकिन उनका मेन रोल गेंदबाजी होना चाहिए।"
