IND vs SA: 20 मैचों बाद भारत ने जीता टॉस, केएल राहुल का रिएक्शन हुआ वायरल
विशाखापट्टनम में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव करते ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने आखिरकार टॉस अपने नाम कर लिया है। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया है। जैसे ही राहुल ने टॉस जीता उन्होंने हाथ को अपनी कमर के पास ही बम्प करते हुए यस कहा जो बताता है कि भारत को टॉस जीतने की कितनी जरूरत थी।
टॉस के बाद जब राहुल अपनी टीम में गए तो हर्षित राणा ने उन्हें हाई फाइव देकर स्वागत किया और बाकी खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आए। टॉस से पहले राणा, ऋषभ पंत के साथ फिंगर क्रॉस करके खड़े थे कि उनकी टीम टॉस जीता जाए और जब जीता तो राणा ने पंत को गले लगा दिया। सीरीज जीतने के लिए भारत को इस मैच में टॉस जीतने की सख्त जरूरत थी। ये मैच सीरीज के विजेता का फैसला करेगा। भारत ने 20 वनडे मैचों बाद टॉस जीता है।
2023 में जीता था टॉस
इससे पहले भारत ने साल 2023 में अपने घर में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता था। इसी वर्ल्ड कप कप के फाइनल में रोहित टॉस हारे थे और तब से टीम इंडिया लगातार वनडे में टॉस हार रही थी।
सुंदर हुए बाहर
टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है। वॉशिंगटन सुंदर को बाहर जाना पड़ा है और उनकी जगह तिलक वर्मा को मौका मिला है। साउथ अफ्रीका ने भी दो बदलाव किए हैं। ओटनेल बार्टमैन और रियान रिकेलटन को टीम में मौका मिला है। नांद्रे बर्गर और टोनी डी जोर्जी को बाहर किया गया है।
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा
साउथ अफ्रीका:टेम्बा बावुमा (कप्तान), रियान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), मैथ्यू ब्रीट्ज्के, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, ओटनेल बार्टमैन
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to field first.— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vYNPSa1iKF
