IND vs SA: सुनील गावस्कर ने कुलदीप यादव से पूछा कब होगी शादी? कलाई का जादूगर पहले शरमाया फिर दे दिया जवाब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज 2-1 से अपने कब्जे में की। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारत ने मेहमान टीम को 9 विकेट से हराया। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कहर ढाया। हालांकि, मैच के बाद सुनील गावस्कर का एक सवाल चर्चा का विषय बन गए।

तीसरे मैच में कुलदीप यादव ने एक बार फिर लीड स्पिनर की भूमिका निभाई। कुलदीप ने 10 ओवर में एक मेडन और 41 रन देते हुए कुल चार विकेट चटकाए। कुलदीप ने पूरी सीरीज में कुल 9 विकेट चटकाए। मैच खत्म होने के बाद सुनील गावस्कर ने कुलदीप से उनके निजी जिंदगी के बारे में सवाल किया।

'कब होगी शादी?' मैच के कुलदीप यादव स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान सुनील गावस्कर कुलदीप से पूछा, 'ये कानपुरिया ये बताओ की शादी कब कर रहे हो।' इस सवाल पर कुलदीप पहले शरमा गए। फिर हंसते हुए बोले कि 'अगले साल हो जाएगी।' हालांकि, उन्होंने यह नहीं बता कि अगले साल किस महीने में वह शादी करेंगे।

4 जून को हुई थी सगाई बता दें कि 4 जून को लखनऊ में आयोजित एक समारोह में कुलदीप ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई की थी। आईपीएल के देर से खत्म होने के चलते 29 जून को होने वाली शादी के कार्यक्रम को पीछे करना पड़ा। फिर खबर आई की वह इस साल के अंत में शादी के बंधन में बंध जाएंगे।