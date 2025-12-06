Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: सुनील गावस्कर ने कुलदीप यादव से पूछा कब होगी शादी? कलाई का जादूगर पहले शरमाया फिर दे दिया जवाब

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:06 PM (IST)

    तीसरे मैच में कुलदीप यादव ने एक बार फिर लीड स्पिनर की भूमिका निभाई। कुलदीप ने 10 ओवर में एक मेडन और 41 रन देते हुए कुल 4 विकेट चटकाए। कुलदीप ने पूरी स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सुनील गावस्कर ने कुलदीप से पूछा कब होगी शादी?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज 2-1 से अपने कब्जे में की। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारत ने मेहमान टीम को 9 विकेट से हराया। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कहर ढाया। हालांकि, मैच के बाद सुनील गावस्कर का एक सवाल चर्चा का विषय बन गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीसरे मैच में कुलदीप यादव ने एक बार फिर लीड स्पिनर की भूमिका निभाई। कुलदीप ने 10 ओवर में एक मेडन और 41 रन देते हुए कुल चार विकेट चटकाए। कुलदीप ने पूरी सीरीज में कुल 9 विकेट चटकाए। मैच खत्म होने के बाद सुनील गावस्कर ने कुलदीप से उनके निजी जिंदगी के बारे में सवाल किया।

    'कब होगी शादी?'

    मैच के कुलदीप यादव स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान सुनील गावस्कर कुलदीप से पूछा, 'ये कानपुरिया ये बताओ की शादी कब कर रहे हो।' इस सवाल पर कुलदीप पहले शरमा गए। फिर हंसते हुए बोले कि 'अगले साल हो जाएगी।' हालांकि, उन्होंने यह नहीं बता कि अगले साल किस महीने में वह शादी करेंगे।

    4 जून को हुई थी सगाई

    बता दें कि 4 जून को लखनऊ में आयोजित एक समारोह में कुलदीप ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई की थी। आईपीएल के देर से खत्म होने के चलते 29 जून को होने वाली शादी के कार्यक्रम को पीछे करना पड़ा। फिर खबर आई की वह इस साल के अंत में शादी के बंधन में बंध जाएंगे।

    टी20I टीम का हिस्सा

    टेस्ट सीरीज के बीच खबर आई थी कि कुलदीप ने शादी की छुट्टी के लिए बीसीसीआई को लेटर भी लिखा है। हालांकि, टेस्ट सीरीज के बाद वह वनडे सीरीज में व्यस्त हो गए। उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20I सीरीज के लिए टीम में चुना गया है, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर से होगी। ऐसे उनकी शादी अगले कब होगी यह अब भी एक सवाल बना हुआ है।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: 'तू वापस जा', DRS लेने पर रोहित शर्मा ने खींची कुलदीप यादव की टांग, जवाब में कहा-  'मैं बहुत खराब...'