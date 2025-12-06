IND vs SA: 'तू वापस जा', DRS लेने पर रोहित शर्मा ने खींची कुलदीप यादव की टांग, जवाब में कहा- 'मैं बहुत खराब...'
कुलदीप यादव ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने साउथ अफ्रीका को 270 रन पर आउट कर दिया। मैच के दौरान DRS की अपील के बावजूद, रोहित शर्
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के आगे बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल रही। क्विंटन डी कॉक के शतक के बावजूद साउथ अफ्रीका 270 रन पर सिमट गई। कुलदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने चार-चार विकेट चटकाए। मैच के दौरान कुछ मजेदार पल भी दिखे।
दरअसल, मैच के दौरान पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को तीन बार DRS लेने से रोका। साथ ही उन्हें बॉलिंग फॉलोथ्रू में वापस जाने के लिए कहा। रोहित ने विराट कोहली की मदद से बीच-बीच में कुलदीप की टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ा। रोहित ने इशारों में कहा- तू वापस जा। वहीं, कोहली भी हंसते हुए दिखाई दिए।
43वें और 45वें ओवर में घटी घटना
यह सब साउथ अफ्रीकी पारी के 43वें और 45वें ओवर के बीच हुआ, जब कुलदीप को तीन बार रिव्यू पर शॉट देने से रोका गया। इन तीनों ही मौकों लुंगी एनगिडी के खिलाफ अपील की गई। 43वें ओवर वह कप्तान केएल राहुल से रिव्यू लेने की गुजारिश करने लगे। उन्होंने कहा, "ले लो, दो बचे हैं।"
Kuldeep Yadav convincing Captain KL Rahul but Rohit Sharma know him very well. 😂 pic.twitter.com/ms0JYpbaUu— Rohit Sharma Fan (@hitmanfanfollow) December 6, 2025
स्लिप में खड़े रोहित ने कुलदीप को इशारा किया कि वह जल्दी से अपने मार्क पर वापस चले जाएं। क्योंकि रिव्यू लेने का कोई मतलब नहीं था। कुलदीप खुद को घसीटते हुए बॉलिंग मार्क तक ले गए लेकिन मजा तो अभी शुरू ही हुआ था।
45वें ओवर में एक और बड़ी अपील हुई। अंपायर ने एक बार फिर बैटर के पक्ष में फैसला सुनाया और कुलदीप ने एक बार फिर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट की। इस बार रोहित अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वहीं, मिड-विकेट पर खड़े विराट कोहली भी कुलदीप की तरफ देखकर जोर से हंसे और उनका मजाक उड़ाया।
कुलदीप के अगले ओवर में भी एंटरटेनमेंट जारी रहा। एनगिडी, जिन्हें पता नहीं था कि गेंद किस तरफ घूम रही है, इस बार बाहर की तरफ बीट हुए। रोहित, राहुल और कुलदीप के बीच फिर से बातचीत हुई, लेकिन इंडियन बॉलर को फिर से मना कर दिया गया। जब रिप्ले दिखाए गए तो यह कन्फर्म हो गया कि रोहित ने हर बार रिव्यू लेने से मना किया था जो सही था।
आखिर में मिला लूंगी का विकेट
हालांकि, कुलदीप को अगली ही गेंद पर अपना चौथा विकेट मिल गया, जब अंपायर मदनगोपाल ने आखिरकार कुलदीप की अपील मान ली और एनगिडी को LBW आउट दे दिया। इस बार, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने DRS का इस्तेमाल किया, लेकिन रिप्ले से पता चला कि गेंद स्टंप्स को छूकर निकल जाती।
वहीं, मिड-इनिंग्स ब्रेक में कुलदीप ने माना कि वह DRS में सबसे बुरे हैं। उन्हें शांत रखने के लिए रोहित और केएल राहुल जैसे लोगों की जरूरत है।
KULDEEP YADAV ON ROHIT SHARMA & HIS FUN BANTER WITH HIM. ♥️😀pic.twitter.com/nc0FeweMmv— Tanuj (@ImTanujSingh) December 6, 2025
'मैं DRS में बहुत खराब हूं'
कुलदीप ने कहा, DRS में मैं बहुत खराब हूं, वह हर समय मेरी टांग खींचते रहते हैं। जब भी मैं बॉलिंग कर रहा होता हूं, अगर गेंद पैड पर लग जाती है, तो मुझे लगता है कि हर बॉल विकेट है। जब आपके पास उनके जैसा कप्तान और पूर्व कप्तान हो.. केएल राहुल DRS कॉल में बहुत अच्छे रहे हैं। इसलिए आपको शांत करने के लिए ऐसे लोगों का होना जरूरी है।
बात दें कि कुलदीप (4/41) ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा (4/66) का अच्छा साथ मिला। उन्होंने शनिवार को यहां तीसरे ODI में क्विंटन डी कॉक के 106 रन बनाने के बावजूद साउथ अफ्रीका को 270 रन पर आउट करने के लिए आपस में आठ विकेट बांटे।
