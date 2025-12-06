IND vs SA: 'तू वापस जा', DRS लेने पर रोहित शर्मा ने खींची कुलदीप यादव की टांग, जवाब में कहा- 'मैं बहुत खराब...'

यह सब साउथ अफ्रीकी पारी के 43वें और 45वें ओवर के बीच हुआ, जब कुलदीप को तीन बार रिव्यू पर शॉट देने से रोका गया। इन तीनों ही मौकों लुंगी एनगिडी के खिलाफ अपील की गई। 43वें ओवर वह कप्तान केएल राहुल से रिव्यू लेने की गुजारिश करने लगे। उन्होंने कहा, "ले लो, दो बचे हैं।"

दरअसल, मैच के दौरान पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को तीन बार DRS लेने से रोका। साथ ही उन्हें बॉलिंग फॉलोथ्रू में वापस जाने के लिए कहा। रोहित ने विराट कोहली की मदद से बीच-बीच में कुलदीप की टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ा। रोहित ने इशारों में कहा- तू वापस जा। वहीं, कोहली भी हंसते हुए दिखाई दिए।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के आगे बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल रही। क्विंटन डी कॉक के शतक के बावजूद साउथ अफ्रीका 270 रन पर सिमट गई। कुलदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने चार-चार विकेट चटकाए। मैच के दौरान कुछ मजेदार पल भी दिखे।

स्लिप में खड़े रोहित ने कुलदीप को इशारा किया कि वह जल्दी से अपने मार्क पर वापस चले जाएं। क्योंकि रिव्यू लेने का कोई मतलब नहीं था। कुलदीप खुद को घसीटते हुए बॉलिंग मार्क तक ले गए लेकिन मजा तो अभी शुरू ही हुआ था। 45वें ओवर में एक और बड़ी अपील हुई। अंपायर ने एक बार फिर बैटर के पक्ष में फैसला सुनाया और कुलदीप ने एक बार फिर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट की। इस बार रोहित अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वहीं, मिड-विकेट पर खड़े विराट कोहली भी कुलदीप की तरफ देखकर जोर से हंसे और उनका मजाक उड़ाया।

कुलदीप के अगले ओवर में भी एंटरटेनमेंट जारी रहा। एनगिडी, जिन्हें पता नहीं था कि गेंद किस तरफ घूम रही है, इस बार बाहर की तरफ बीट हुए। रोहित, राहुल और कुलदीप के बीच फिर से बातचीत हुई, लेकिन इंडियन बॉलर को फिर से मना कर दिया गया। जब रिप्ले दिखाए गए तो यह कन्फर्म हो गया कि रोहित ने हर बार रिव्यू लेने से मना किया था जो सही था।

आखिर में मिला लूंगी का विकेट हालांकि, कुलदीप को अगली ही गेंद पर अपना चौथा विकेट मिल गया, जब अंपायर मदनगोपाल ने आखिरकार कुलदीप की अपील मान ली और एनगिडी को LBW आउट दे दिया। इस बार, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने DRS का इस्तेमाल किया, लेकिन रिप्ले से पता चला कि गेंद स्टंप्स को छूकर निकल जाती।