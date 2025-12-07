Language
    IND vs SA: वनडे वर्ल्ड कप को लेकर गंभीर ने निकाला गुस्सा, कहा- अभी दो साल हैं और...

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:08 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने वनडे वर्ल्ड कप-2027 को लेकर कहा है कि अभी इसमें दो साल का समय है। उन्होंने साथ ही कहा कि युवा खिलाड़ियों क ...और पढ़ें

    गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गुस्सा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया। इस जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए गौतम गंभीर काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने कई सवालों के जवाब तीखे अंदाज में दिए। ऐसा ही एक सवाल वनडे वर्ल्ड कप-2027 की टीम को लेकर था। इस सवाल पर गंभीर ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा लेकिन ये बता दिया कि वह क्या सोच रहे हैं।

    कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं कि गंभीर वनडे वर्ल्ड कप-2027 की टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं देख रहे हैं। हालांकि, इन दोनों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में दमदार बल्लेबाजी की और अपने आप को रेस में बनाए रखा है। वहीं भारत के दो युवा बल्लेबाजों ने भी इस सीरीज में दमदार खेल दिखाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में शतक जमाया। वहीं यशस्वी ने सीरीज के निर्णायक मैच में विशाखापट्टनम में शतकीय पारी खेली।

    दो साल बाद है वर्ल्ड कप

    गंभीर से जब पूछा गया कि क्या यशस्वी और गायकवाड़ को वनडे वर्ल्ड कप के लिए चुना जा सकता है तो गंभीर ने कहा कि अभी दो साल का समय है। हेड कोच ने कहा, "देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वनडे वर्ल्ड कप इस समय दो साल के बाद है। सबसे अहम चीज है कि हम वर्तमान में रहें। ये अहम है कि जो युवा खिलाड़ी आ रहे हैं वह मिले हुए मौकों का फायदा उठाएं।"

    उन्होंने कहा, "गायकवाड़ जैसा बल्लेबाज जिसने अपनी पोजिशन से इतर बल्लेबाजी की। हम सभी जानते हैं कि वह बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हम इस सीरीज में उन्हें मौका देना चाहते थे। वह इंडिया-ए के खिलाफ शानदार फॉर्म में थे। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने दोनों हाथों से उसे भुनाया।"

    यशस्वी को भी सराहा

    गंभीर ने कहा कि यशस्वी ने भी शानदार खेल दिखाया और बताया कि उनके पास क्या योग्यता है। उन्होंने कहा, "यशस्वी ने भी शानदार खेल दिखाया। हम सभी ने देखा है कि उनके पास कितनी क्वालिटी है। उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में किया है वो बेहतरीन हैं। ये उनके करियर की शुरुआत है। खासकर सफेद गेंद में। उनके सामने बहुत बड़ा भविष्य है। यही केस ऋतुराज का है।"

