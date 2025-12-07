IND vs SA: वनडे सीरीज खत्म...अब साउथ अफ्रीका के साथ T20I सीरीज खेलेगा भारत; नोट कर लें पूरा शेड्यूल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa T20I Series Schedule: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 6 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है। भारतीय टीम ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की। अब टीम इंडिया अपने अगले मिशन की ओर आगे बढ़ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीम इंडिया को अपनी अगली सीरीज भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है। टेस्ट, वनडे सीरीज के बाद अब भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज (India vs South Africa T20I Series) खेलेगा। ऐसे में जानते हैं भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की टी20आई सीरीज की कब से शुरुआत हो रही है।

India vs South Africa T20I Schedule: भारत का अगला मैच कब? दरअसल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20I सीरीज टीम इंडिया की साल 2025 की आखिरी सीरीज होगी, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर यानी मंगलवार (India ka Next Match Kab) से होने वाली है। पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाना है।

तीसरा मैच दोनों टीमें धौलाधार की पहाड़ियों के बीच बने धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम का रुख करेंगी। ये मैच रविवार 14 दिसंबर को खेला जाएगा। चौथा टी20 मैच लखनऊ में 17 दिसंबर को खेला जाएगा। आखिरी टी20 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 दिसंबर यानी शुक्रवार को खेला जाना है।

पहला टी20 I मैच- 9 दिसंबर 2025- कटक

दूसरा टी2 0I मैच11 दिसंबर 2025- न्यू चंडीगढ़

तीसरा टी20 I मैच- 14 दिसंबर 2025- धर्मशाला

चौथा टी2 0I मैच- 17 दिसंबर 2025- लखनऊ

पांचवां टी2 0I मैच- 19 दिसंबर 2025- अहमदाबाद IND vs SA Head to Head Record इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच बात करें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की तो टीम इंडिया का अफ्रीकी टीम पर दबदबा है। दोनों के बीच कुल अब तक 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 18 मैच टीम इंडिया ने जीते, जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 मैचों में जीत दर्ज की। एक मैच बेनतीजा रहा है। वहीं, हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम भारत में एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है।