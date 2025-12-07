Most Hundred in T20I: टी20i में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, दो भारतीय खिलाड़ियों के नाम शामिल
Most Hundred in T20I: भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीती है। अब टीम इंडिया 9 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैच ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Most Hundred in T20I: भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। विशाखापट्टनम में पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 270 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने सिर्फ एक विकेट गंवाकर 40वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। यशस्वी के बल्ले से शानदार शतकीय पारी निकली, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाए।
वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया अपने अगले मिशन की ओर आगे बढ़ चुकी है। भारत को अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से पांच मैचों की टी20I सीरीज खेलनी है। इस सीरीज में दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि दोनों ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। ऐसे में आज जानते हैं टी20आई में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के नाम।
Most Hundred in T20I: सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज
1. ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell)
ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक (Most hundred in T20I) लगाने वाले बल्लेबाज हैं। मैक्सवेल के नाम उस फॉर्मेट में 126 मैच खेलते हुए 155 की स्ट्राइक रेट से 5 शतक जड़ने का रिकॉर्ड हैं।
2. रोहित शर्मा (Rohit Sharma)
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा टी20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2007 से 2024 तक 159 मैच खेलते हुए 5 शतक जड़े हैं। इस दौरान उनका उच्च स्कोर नाबाद 121 रन रहा।
3. फिल सॉल्ट (Phil Salt)
इंग्लैंड के फिल सॉल्ट ने टी20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2022-2025 तक 50 मैच खेलते हुए 4 शतक जड़े हैं। उनका उच्च स्कोर इस दौरान 141 रन नाबाद रहा है।
4. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav)
भारतीय टीम के टी20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 95 मैच खेलते हुए अब तक 4 शतक जड़े हैं। इस दौरान उनका उच्च स्कोर 117 रन का रहा है।
5. डारियस विसेर (Darius Visser)
सामोआ की ओर से खेलने वाले डारियस विसेर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं। उनके नाम 17 मैचों में तीन शतक दर्ज हैं।
IND vs SA T20I Series Schedule
पहला टी20I मैच- 9 दिसंबर 2025- कटक
दूसरा टी20I मैच11 दिसंबर 2025- न्यूचंडीगढ़
तीसरा टी20I मैच- 14 दिसंबर 2025- धर्मशाला
चौथा टी20I मैच- 17 दिसंबर 2025- लखनऊ
पांचवां टी20I मैच- 19 दिसंबर 2025- अहमदाबाद
