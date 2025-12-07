स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर में दिनों-दिन बढ़ती सर्दी नए साल के आने की आहट है। चंद दिनों बाद ही दुनिया बाहें फैलाकर नए साल का स्‍वागत करेगी। स्‍टार भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली भी अब नए साल में ही एक्‍शन में नजर आएंगे।

शनिवार, 6 दिसंबर 2025 को Ro-Ko ने साउथ अफ्रीका के सीरीज के निर्णायक वनडे में अर्धशतक लगाकर इस साल का शानदार अंत किया। 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में विराट ने 302 रन तो रोहित ने 146 रन बनाए। कोहली प्‍लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, अंत भला तो सब भला रोहित-विराट के लिए फिट नहीं बैठता है। भारतीय बल्‍लेबाजी की नींव रोहित और विराट को इस साल कई उतरा-चढ़ाव से गुजरना पड़ा, पर उन्‍होंने इसका असर अपने बल्‍लेबाजी पर नहीं आने दिया। दोनों की भरपूर आलोचना हुई पर उन्‍होंने जवाब सिर्फ अपने बल्‍ले से दिया। इतना ही नहीं 2027 विश्‍व कप खेलने की बाट जोह रहे रोहित ने तो अपना वजन भी घटाया।

शानदार फॉर्म में हैं रोहित और विराट वनडे विश्‍व कप 2027 खेलना चाहते हैं। ऐसे में वह लगातार एक से बढ़कर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही प्‍लेयर सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, ऐसे में वह अब अगले साल जनवरी में मैदान पर नजर आएंगे। जनवरी में न्‍यूजीलैंड टीम भारत का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से हो रही है।

नहीं मिल पाई गारंटी साल तो बीत गया पर रोहित और विराट को इस बात की गारंटी नहीं मिली है कि वह 2027 का विश्‍व कप खेल रहे हैं। दोनों को 2025 में टेस्‍ट से संन्‍यास लेना पड़ा। इस भारतीय जोड़ी ने भले ही सोशल मीडिया पर संन्‍यास वाली पोस्‍ट में ओवरलोड की दलीलें दी हों पर फैंस का मानना है कि उन्‍हें दबाव में आकर संन्‍यास लेना पड़ा।

मैनेजमेंट ने टेस्‍ट में उनसे आगे देखना शुरू कर दिया था। इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से पहले दोनों ने इस फॉर्मेट को अलविदा कहा। इसके बाद शुभमन गिल को रेड बॉल फॉर्मेट की कप्‍तानी सौंपी गई। कप्‍तानी छीनी गई रोहित शर्मा वनडे खेल रहे थे और 2027 में अपनी कप्‍तानी में ट्रॉफी जीतना चाहते थे। हालांकि , ऑस्‍ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित से कप्‍तानी छीनकर गिल को सौंप दी गई। इसी साल रोहित की कप्‍तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। रोहित की कप्‍तानी में ही भारतीय टीम ने वनडे विश्‍व कप 2023 में फाइनल तक का सफर तय किया था। इसके बाद भी उनके साथ अनुचित व्‍यवहार किया गया।

गंभीर से है तनातनी इतना ही नहीं ड्रेसिंग रूम में भी कुछ खास याराना देखने को नहीं मिला। सीनियर प्‍लेयर और कोच के बीच रिश्‍तों की बर्फ इस साल भी नहीं पिछल पाई। रोहित शर्मा तो गंभीर से बात करते नजर आए हैं पर विराट और हेड कोच के बीच सबकुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। दोनों सिर्फ औपचारिक तौर पर ही मिल रहे हैं।