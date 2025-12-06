जब सीरीज 1-1 हो... विराट कोहली ने जीत के बाद शेयर किया अपना प्लान, बेखौफ बल्लेबाजी पर भी बात की
विराट कोहली का वनडे में 12वां जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में 22वां प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर के पास कुल 20 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड थे। प ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वाइजैग में भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 270 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 40वें ओवर में टारगेट चेज कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। यशस्वी मैच के तो विराट कोहली सीरीज के हीरो रहे। कोहली ने 3 वनडे में 302 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया।
कोहली का वनडे में 12वां जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में 22वां प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर के पास कुल 20 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने जाने के बाद कोहली ने अपना प्लान शेयर किया। उन्होंने बताया कि वह बल्लेबाजी के दौरान कैसा महसूस कर रहे थे।
कोहली ने कहा, "इस सीरीज में जिस तरह से मैंने खेला है वो मेरे लिए सबसे संतोषजनक बात है। मैं मन ही मन बहुत फ्री महसूस करता हूं। मैंने पिछले 2-3 सालों से ऐसा नहीं खेला था। मुझे पता है कि जब मैं बीच में इस तरह से बल्लेबाजी कर सकता हूं, तो इससे टीम को काफी मदद मिलती है। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, बीच में किसी भी स्थिति में मैं उसे संभाल सकता हूं और टीम के पक्ष में ला सकता हूं।"
विराट ने कहा, "जब आप इतने लंबे समय तक खेलते हैं (15-16 साल) तो आपको खुद पर शक होता है। खासकर एक बल्लेबाज के तौर पर जब एक गलती आपको आउट कर सकती है। यह बेहतर होते जाने का सफर है। यह आपको एक इंसान के तौर पर बेहतर बनाता है और आपके स्वभाव को भी निखारता है। मुझे खुशी है कि मैं अभी भी टीम में योगदान दे पा रहा हूं।"
किंग कोहली ने कहा, "जब मैं खुलकर खेलता हूं तो मुझे पता है कि मैं छक्के लगा सकता हूं। हमेशा कुछ न कुछ लेवल होते हैं जिन्हें आप अनलॉक कर सकते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया के बाद से कोई मैच नहीं खेला था। रांची मेरे लिए बहुत खास है और मैं इन तीनों मैचों के रिजल्ट के लिए बहुत आभारी हूं। इसने हमेशा हमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। यही हम खेलना चाहते हैं। जब स्कोर 1-1 होता है तो हम टीम के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। इसलिए हम (रोहित) इतने लंबे समय से टीम के लिए खेल रहे हैं। बस खुशी है कि हम दोनों इतने लंबे समय तक ऐसा करते रहे।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।