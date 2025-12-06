Language
    Rohit Sharma के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में जुड़ा नया कीर्तिमान, यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय बने

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 26 रन बनाते ही रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे हो गए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले चौथे भारतीय ...और पढ़ें

    रोहित शर्मा के 20000 रन पूरे हुए। इमेज- हॉटस्‍टार, एक्‍स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विशाखापत्तनम के मैदान पर शनिवार को रोहित शर्मा ने एक खास कीर्तिमान स्‍थापित किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 26 रन बनाते ही रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे हो गए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले चौथे भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली ने इस आंकड़े को छुआ है।

    538 पारियों में बनाए 20000 रन

    रोहित शर्मा ने 538 पारियों में इस उपलब्धि को हासिल किया है। सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 782 पारियों में 34357 रन बनाए थे। वहीं विराट कोहली आज से पहले तक खेले 622 पारियों में 27910 रन बना चुके हैं। राहुल द्रविड़ ने 599 पारियों में 24208 रन बनाए थे।

    मेंस इंटरनेशनल मैचों में 20,000 से ज्‍यादा रन बनाने वाले भारतीय

    • 34357 - सचिन तेंदुलकर
    • 27910 - विराट कोहली
    • 24208 - राहुल द्रविड़
    • 20,000 - रोहित शर्मा

    इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रन

    • 34357 - सचिन तेंदुलकर
    • 28016 - कुमार संगाकारा
    • 27910 - विराट कोहली
    • 27483 - रिकी पोंटिंग
    • 25957 - सनथ जयसूर्या
    • 25534 - जैक कैलिस
    • 24208 - राहुल द्रविड़
    • 22358 - ब्रायन लारा
    • 21774 - जो रूट
    • 21032 - सनथ जयसूर्या
    • 20988 - शिवनारायण चंद्रपॉल
    • 20580- इंजमाम-उल-हक
    • 20014 - एबी डिविलियर्स
    • 20,000 - रोहित शर्मा

    रोहित ने लगाया अर्धशतक

    मुकाबले की बात करें तो रोहित शर्मा ने कमाल की बल्‍लेबाजी की। पूर्व भारतीय कप्‍तान ने सीरीज में दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्‍होंने 102.74 की स्‍टाइक रेट से 73 गेंदों पर 75 रन बनाए। इस दौरान हिटमैन ने 7 चौके और 3 छक्‍के भी लगाए। रोहित और यशस्‍वी जायसवाल के बीच पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी हुई। केसव महाराज ने रोहित को आउट कर इस पार्टनरशिप को तोड़ा।

    इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक छक्के

    • 64 - डेविड वार्नर
    • 64 - रोहित शर्मा*
    • 63 - जोस बटलर
    • 61 - क्रिस गेल
    • 52 - मिचेल मार्श
    • 50 - बेन स्टोक्स

