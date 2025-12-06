Rohit Sharma के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में जुड़ा नया कीर्तिमान, यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय बने

रोहित ने लगाया अर्धशतक

मुकाबले की बात करें तो रोहित शर्मा ने कमाल की बल्‍लेबाजी की। पूर्व भारतीय कप्‍तान ने सीरीज में दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्‍होंने 102.74 की स्‍टाइक रेट से 73 गेंदों पर 75 रन बनाए। इस दौरान हिटमैन ने 7 चौके और 3 छक्‍के भी लगाए। रोहित और यशस्‍वी जायसवाल के बीच पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी हुई। केसव महाराज ने रोहित को आउट कर इस पार्टनरशिप को तोड़ा।