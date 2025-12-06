Language
    हिटमैन और फिटमैन: वाइजैग में रोहित शर्मा ने दिखाई कमाल की फुर्ती, फील्डिंग से जीता फैंस का दिल- Video

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    सीरीज के निर्णायक मैच ने रोहित शर्मा के युवा दिनों की याद दिला दी। मैदान पर उनकी फुर्ती देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोहित ने फील्डिंग में कुछ ...और पढ़ें

    मैदान पर छाए रोहित शर्मा। इमेज- एक्‍स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शर्मा की उनके वजन को लेकर खासी आलोचना होती थी। हाल ही में पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा ने करीब 11 किलो वजन घटाया था। ऐसे में वह अब फील्‍ड पर काफी मुश्‍तैद नजर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में रोहित ने शानदार फिटनेस का नमूना पेश किया।
    सीरीज के निर्णायक मैच ने रोहित शर्मा के युवा दिनों की याद दिला दी। मैदान पर उनकी फुर्ती देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोहित ने फील्डिंग में कुछ अच्‍छे नमूने दिखाए। इससे उन्‍होंने न सिर्फ टीम का हौसला बढ़ाया बल्कि दर्शकों को भी मोह लिया।

    भारत ने जीता टॉस

    20 टॉस हारने के बाद आखिरकार भारतीय टीम ने इसे जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। 38वें ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस ने अर्शदीप सिंह की गेंद को ऑफसाइड में स्लैश किया, जो चौके के लिए तय लग रही थी। रोहित ने शानदार डाइव लगाकर लगाकर 3 रन बचाए। इसके बाद तो पूरा स्‍टेडियम रोहित-रोहित से गूंज उठा।

    चार गेंद बाद रोहित फिर से लय में आ गए। ब्रेविस ने कुलदीप यादव के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद आसमान में जा गिरी। रोहित ने गेंद के नीचे आकर एक सुरक्षित कैच लपका और कुलदीप को शाम की पहली सफलता दिलाई। रोहित ने फील्डिंग के अलावा डीआरएस डिस्कशन, फील्‍ड प्‍लेसमेंट और अन्‍य फैसलों में योगदान दिया।

     

     

    मुकाबले की बात करें तो पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम ने 47.5 ओवर में 270 रन बनाए। सलामी बल्‍लेबाजी क्विंटन डीकॉक ने शतक लगाया। उन्‍होंने 89 गेंदों पर 106 रन की पारी खेली। कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा अर्धशतक से चूक गए और उन्‍होंने 48 रन बनाए। भारत की ओर से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्‍णा के खाते में 4-4 विकेट आए।

