IND vs SA 3rd ODI Preview: जीत के साथ साख बचाने की चुनौती, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे आज
सभी की नजरें एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी होगी। दोनों 50 ओवर के प्रारूप में दशकों से भारत की रीढ़ रहे हैं और कठिन हालात में टीम को उब ...और पढ़ें
विशाखापत्तनम, पीटीआई : तीन मैचों की वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम के सामने शनिवार को सिर्फ जीत का दबाव नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने की चुनौती भी होगी। दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज के बाद अगर भारतीय टीम वनडे सीरीज भी गंवा देती है तो यह झटका भारत के लिए असहनीय होगा, विशेषकर ऐसे समय में जब ड्रेसिंग रूम को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
जैसे हर बार होता है, सभी की नजरें एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी होगी। दोनों 50 ओवर के प्रारूप में दशकों से भारत की रीढ़ रहे हैं और कठिन हालात में टीम को उबारना इनके खेल की पहचान है। अपने करियर के ढलते पड़ाव पर खड़े इन दोनों दिग्गजों ने हालिया मैचों में साबित किया है कि उनकी रनों की भूख और लय भी अब भी किसी से कम नहीं है। विराट ने पिछली तीन पारियों में दो शतक और एक अर्धशतक लगाया है, जबकि रोहित अपने चार मैचों में एक सैकड़ा और दो पचास जमा चुके हैं। फिर भी सिर्फ दिग्गजों की दम पर सीरीज जीतना मुश्किल होगा।
युवा बल्लेबाजों को भी सामने आना होगा, जैसा रुतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच में अपना पहला वनडे शतक लगाकर किया। यशस्वी जायसवाल की फार्म चिंता का विषय बनी हुई है। लगातार बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के विरुद्ध उनकी कमजोरी साफ दिख रही है। करियर में अब तक वह 30 बार इसी तरह आउट हो चुके हैं। टीम प्रबंधन इस खामी को अब नजरअंदाज नहीं कर सकता।
संयोजन पर करना होगा मंथन
विशाखापत्तनम स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए मुफीद रही है और यहां भारत का बेहतरीन रिकॉर्ड भी है। मगर भारत को यह तय करना होगा कि वॉशिंगटन सुंदर को आराम देकर तिलक वर्मा को शामिल किया जाए या नहीं, क्योंकि पिछले दोनों मैचों में मध्यक्रम तेजी नहीं पकड़ पाया था।
तिलक स्पिन के साथ-साथ बेहतरीन फील्डिंग से भी टीम के लिए अहम साबित होंगे। दूसरी ओर, तेज गेंदबाजी इकाई प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ अर्शदीप सिंह ही प्रभावी दिखे हैं।
मेहमानों की नजर ऐतिहासिक जीत पर
दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मौका इतिहास रचने का है। अगर वे यह मैच जीतते हैं, तो भारत में उनकी पहली वनडे सीरीज जीत होगी। हालांकि टीम को अपने दो खिलाड़ियों नांद्रे बर्गर और टोनी डी जार्जी की फिटनेस को लेकर चिंता है, जो रायपुर मैच में चोटिल होकर बाहर चले गए थे।
भारत चाहे जो संयोजन चुने, लेकिन एक बात तय है, शनिवार का मुकाबला सिर्फ सीरीज का फैसला नहीं करेगा, बल्कि टीम के भीतर के शोर को भी कुछ देर के लिए शांत या और तेज कर सकता है। अब नजरें सिर्फ एक बात पर टिकी हैं—क्या 'रो-को' शो एक बार फिर भारत की डूबती नाव को किनारे लगा पाएगा?
भारतीय टीम
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी।
दक्षिण अफ्रीका टीम
एडेन मार्कराम, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, ओटनील बार्टमैन, रुबिन हरमन, प्रेनेलन सुब्रायन।
