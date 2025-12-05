IND vs SA 3rd ODI Live Streaming: फ्री में उठाना है Ro-Ko की बल्लेबाजी का लुत्फ, तो नोट कीजिए तीसरे वनडे का पता
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रांची में खेले गए पहले मुकाबले को भारतीय टीम ने 17 रन से अपने नाम किया था। इसके बाद रायपुर वनडे में साउथ अफ्रीका टीम ने वापसी की और 4 विकेट से मुकाबले को जीता। ऐसे में सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला हो गया है। जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी।
भारत नहीं लेना चाहेगी रिस्क
दक्षिण अफ्रीका टीम पहले ही टेस्ट सीरीज में भारत को शिकस्त दे चुकी है। ऐसे में मेजबान भारतीय टीम एक और सीरीज गंवाने का जोखिम उठाना नहीं चाहेगी। इस बीच आइए जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमी इस अहम मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं।
लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच शनिवार, 6 दिसंबर को खेला जाएगा।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस 1 बजे होगा।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच को टीवी पर कैसे देख सकते हैं?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स ने दूसरे मैच का मुफ्त में सीधा प्रसारण किया था। ऐसे में हो सकता है कि वह सीरीज के निर्णायक मैच का भी प्रसारण करे।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं मुकाबले से जुड़ी सभी अपडेट, मैच रिपोर्ट और अन्य खबरें आप दैनिक जागरण की बेवसाइट पर पढ़ सकते हैं।
भारतीय टीम
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी।
दक्षिण अफ्रीका टीम
एडेन मार्कराम, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, ओटनील बार्टमैन, रुबिन हरमन, प्रेनेलन सुब्रायन।
