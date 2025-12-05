स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रांची में खेले गए पहले मुकाबले को भारतीय टीम ने 17 रन से अपने नाम किया था। इसके बाद रायपुर वनडे में साउथ अफ्रीका टीम ने वापसी की और 4 विकेट से मुकाबले को जीता। ऐसे में सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला हो गया है। जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी।

भारत नहीं लेना चाहेगी रिस्‍क दक्षिण अफ्रीका टीम पहले ही टेस्‍ट सीरीज में भारत को शिकस्‍त दे चुकी है। ऐसे में मेजबान भारतीय टीम एक और सीरीज गंवाने का जोखिम उठाना नहीं चाहेगी। इस बीच आइए जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमी इस अहम मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं।

लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच शनिवार, 6 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस 1 बजे होगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच को टीवी पर कैसे देख सकते हैं? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स ने दूसरे मैच का मुफ्त में सीधा प्रसारण किया था। ऐसे में हो सकता है कि वह सीरीज के निर्णायक मैच का भी प्रसारण करे।