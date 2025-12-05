Language
    IND vs SA: विराट कोहली के शतकों की हैट्रिक देखने के लिए उतावले हैं फैंस, मिनटों में बिके तीसरे मैच के टिकट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:22 PM (IST)

    टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लगातार दो शतक जमाने के बाद उनसे तीसरे वनडे में भी शतक की उम्मीद है और ...और पढ़ें

    विराट कोहली ने लगातार दो वनडे में जमाए शतक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों में उन्होंने शतक जमाए हैं। जिस अंदाज में कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देख लग रहा है कि तीसरे वनडे में भी उनके बल्ले से शतक निकल जाएगा। तीसरा वनडे शनिवार को विशाखापट्टनम में खेला जाना है।

    भारत ने रांची में खेले गए पहले मैच में जीत हासिल की थी। हालांकि, साउथ अफ्रीका ने दूसरा वनडे मैच जीत सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। इसलिए तीसरा मैच निर्णायक बन गया है। जो टीम ये मैच जीतेगी वो सीरीज अपने नाम करेगी।

    मिनटों में बिके टिकट

    तीसरे मैच में पूरे भारत को उम्मीद है कि विराट शतकों की हैट्रिक बनाएंगे। इसी उम्मीद में इस मैच के टिकट मिनटों में बिक गए। आंध्र प्रदेश क्रिकेट संघ ने बताया कि शुरुआत में टिकटों की बिक्री ज्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही कोहली ने लगातार दो शतक जमाए वैसे ही टिकटों की बिक्री में उछाल देखा गया और इसके बाद मिनटों में तीसरे वनडे के टिकट बिक गए।

    अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एसीए की मीडिया टीम के सदस्य वाय वेंकटेश के हवाले से लिखा है, "पहले फेज के टिकटों की बिक्री 28 नवंबर से शुरू हुई। तब रिस्पांस ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन कोहली के रांची में मारे गए शतक के बाद दूसरे और तीसरे फेज के टिकट मिनटों में बिक गए। कुछ भी नहीं बचा है।"

    क्या सीरीज जीत पाएगी टीम इंडिया?

    भारतीय टीम के सामने सीरीज जीतने की चुनौती है। साउथ अफ्रीका ने पहले ही टेस्ट सीरीज में भारत को हरा दिया था। ऐसे में वनडे सीरीज में भी भारत को शिकस्त मिलती है तो फिर ये उसके लिए घर में काफी बुरी बात होगी। टीम इंडिया को घर में हराना आसान नहीं है और अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय टीम के लिए वाकई चिंता की बात होगी।

