IND vs SA 3rd ODI Playing 11: यशस्वी जायसवाल जाएंगे बाहर, तिलक वर्मा को मिलेगा मौका!
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाना है। इस मैच से सीरीज के विजेता का फैसला होगा। रांची में पहले वनडे में भारत को जीत मिली थी। वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका जीत हासिल करने में सफल रहा था। यानी सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है और इसलिए आखिरी मैच जो जीतेगा वो सीरीज अपने नाम करेगा।
भारत को पहले ही साउथ अफ्रीका के हाथों टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। वह नहीं चाहेगा कि टेस्ट के बाद वनडे में भी उसे हार मिले। इसलिए टीम इंडिया जीतन के लिए अपनी हर संभव कोशिश करेगी और जरूरी हुआ तो बदलाव भी करेगी।
यशस्वी जायसवाल जाएंगे बाहर
टीम इंडिया तीसरे वनडे मैच में अपनी प्लेइंग-1 में बदलाव कर सकती है। यशस्वी जायसवाल वनडे में मौके का फायदा नहीं उठा पाए हैं। उनको टीम आखिरी वनडे में बाहर कर सकती है और ऋतुराज गायकवाड़ को उनकी जगह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने भेज सकती है।ऋतुराज यूं तो ओपनर हैं लेकिन इस सीरीज में वह नंबर-4 पर खेल रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने शतक भी जमाया था। इसलिए टीम उनके साथ बतौर ओपनर जा सकती है। अब बात रही नंबर-4 की तो तिलक वर्मा को यहां मौका मिल सकता है या फिर ऋषभ पंत को भी टीम चांस दे सकती है।
वॉशिंगटन सुंदर ने भी बीते दो मैचों में कुछ खास नहीं किया है। उनकी बैटिंग तो काफी निराशाजनक रही है। ऐसे में भारत नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दे सकता है।
गेंदबाजी में होंगे बदलाव?
दोनों ही मैचों में भारत की गेंदबाजी काफी खराब रही है। पहले मैच में भी भारत 350 रनों का बचाव करते हुए लगभग मैच हार ही गया था। दूसरे मैच में तो भारत 358 रन बनाने के बाद चार विकेट से मैच हार गया था। हालांकि, यहां भारत के पास विकल्प कम हैं तो ऐसे में गेंदबाजी में बदलाव की संभाव नजर नहीं आती है।
भारत की प्लेइंग-11
केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।
