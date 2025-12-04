Virat Kohli और Rohit Sharma ने क्या अफ्रीकी कोच कोनरॉड से नहीं मिलाया हाथ? VIDEO से सामने आई सच्चाई
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Rohit Sharma: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहटी टेस्ट के दौरान प्रोटियाज कोच शुकरी कॉनराड ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने पहली पारी में 288 रन की बढ़त के बावजूद फॉलोऑन नहीं कराने की वजह बताते हुए कहा था कि हम चाहते थे कि वे (भारत) सच में ग्रोवल (नाक रगड़ना घिघियाना) करें।
इस टिप्पणी पर दोनों देशों के क्रिकेट एक्सपर्ट नाराज हो गए थे, लेकिन अब दूसरे वनडे मैच के बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा को अफ्रीकी टीम के हेड कोच शुकरी कॉनराड से हैंडशेक नहीं करते हुए देखा गया। हालांकि, एक दूसरी वीडियो क्लिप में रोहित शर्मा को उनसे हाथ मिलाते तो नहीं, लेकिन सर हिलाते हुए देखा गया।
Virat-Rohit ने अफ्रीकी कोच Shukri Conrad से नहीं मिलाया हाथ?
दरअसल, ये वायरल वीडियो भारतीय टीम की साउथ अफ्रीका पर पहले वनडे में 17 रन से मिली जीत के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें मैच खत्म होने के बाद दोनों टीम के खिलाड़ी आपस में एक-दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि साउथ अफ्रीकी टीम के हेड कोच शुकरी कॉनराड (Shukri Conrad) से रोहित-कोहली ने हैंडशेक नहीं किया।
हालांकि, एक दूसरे एंगल से शूट किए गए वीडियो ने इस दावे को गलत साबित कर दिया। उस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कॉनराड को ग्रीट किया। हालांकि, विराट कोहली के कॉनराड से हाथ मिलाने का कोई सबूत नहीं मिला।
Rohit Sharma did not shake hands with the South African head coach after winning the first ODI. 🫡🇮🇳❤️ pic.twitter.com/ICNDDbgzjy— Mamta Jaipal (@ImMD45) December 3, 2025
Virat Kohli Refused to Shake Hands With Shukri Conrad— CRICitism (@CRICitism) December 2, 2025
Test Cricket Still runs in His Veins 🥶 pic.twitter.com/ycGIAEVZvz
रायपुर वनडे में भारत को मिली हार
साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे वनडे में टीम इंडिया 359 रन का टारगेट नहीं बचा सकी। मेहमान टीम ने 6 विकेट खोकर 50वें ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। टीम से ऐडन मार्करम ने सेंचुरी लगाई। वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस और मैथ्यू ब्रीट्जकी ने फिफ्टी लगाकर सीरीज में 1-1 की बराबरी की। मैच में भारत की ओर से विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी के दम पर 358 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल ने फिफ्टी लगाई।
