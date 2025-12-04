Virat Kohli और Rohit Sharma ने क्या अफ्रीकी कोच कोनरॉड से नहीं मिलाया हाथ? VIDEO से सामने आई सच्चाई

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Rohit Sharma: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहटी टेस्ट के दौरान प्रोटियाज कोच शुकरी कॉनराड ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने पहली पारी में 288 रन की बढ़त के बावजूद फॉलोऑन नहीं कराने की वजह बताते हुए कहा था कि हम चाहते थे कि वे (भारत) सच में ग्रोवल (नाक रगड़ना घिघियाना) करें।

इस टिप्पणी पर दोनों देशों के क्रिकेट एक्सपर्ट नाराज हो गए थे, लेकिन अब दूसरे वनडे मैच के बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा को अफ्रीकी टीम के हेड कोच शुकरी कॉनराड से हैंडशेक नहीं करते हुए देखा गया। हालांकि, एक दूसरी वीडियो क्लिप में रोहित शर्मा को उनसे हाथ मिलाते तो नहीं, लेकिन सर हिलाते हुए देखा गया।

Virat-Rohit ने अफ्रीकी कोच Shukri Conrad से नहीं मिलाया हाथ? दरअसल, ये वायरल वीडियो भारतीय टीम की साउथ अफ्रीका पर पहले वनडे में 17 रन से मिली जीत के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें मैच खत्म होने के बाद दोनों टीम के खिलाड़ी आपस में एक-दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि साउथ अफ्रीकी टीम के हेड कोच शुकरी कॉनराड (Shukri Conrad) से रोहित-कोहली ने हैंडशेक नहीं किया।