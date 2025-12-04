Language
    IND vs SA: वायरल मोमेंट... Rohit Sharma ने ऋषभ पंत के कहने पर मांगी टूटी पलक से विश-VIDEO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:58 AM (IST)

    Rohit Sharma Viral Video: रायपुर में भारत बनाम साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने 359 रन का विशाल लक्ष्य सफलतापूर्व ...और पढ़ें

    IND vs SA Video: Rohit Sharma ने टूटी पलक से मांगी विश

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Eyelash Video: रायपुर में खेले गए भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच में अफ्रीकी टीम ने दमदार वापसी के साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 359 का टारगेट दिया था। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने ये लक्ष्य 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। उन्होंने ये रन चेज कर इतिहास रच डाला।

    वह ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी ऐसी टीम बन गई है, जिसने भारत में सबसे बड़ा रन चेज कर लिया। साथ ही ये साउथ अफ्रीका का भारत में सबसे सफल रन चेज रहा। इस मैच में रिकॉर्ड शतकीय पारी के अलावा कुछ ऐसे मोमेंट देखने को मिले जो पल में वायरल हो गए। उनमें से एक मजेदार घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा की आंख से गिरी हुई पलक को ऋषभ पंत देखते हैं और उनसे विश मांगने को कहते हैं।  

    IND vs SA Video: Rohit Sharma ने टूटी पलक से मांगी विश

    दरअसल, रायपुर मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मैच में दूसरी पारी से ठूक पहले भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के बीच मजेदार वाकया देखने को मिला, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पंत ने रोहित की आंख से गिरी हुई पलक को देखा और उन्होंने उसे उठाया और रोहित के हाथ पर रखा और उनसे कोई विश मांगने को कहा, जो एक आम मान्यता है।

    रोहित मुस्कुराए और उन्होंने अपनी आंख बंद करके अपनी विश मांगी। खिलाड़ियों के बीच ये हंसी मजाक का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।


    भारत को रायपुर वनडे में मिली हार

    भारत को होमग्राउंड में टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराने के बाद साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को दूसरे वनडे मैच में मात दी। रायपुर में भारत के खिलाफ 359 रन के टारगेट को चेज कर साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड बनाया।

    उन्होंने भारत के खिलाफ वनडे में हाईएस्ट रन चेज के रिकॉर्ड की बराबरी की। मैच में साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से एडन मार्करम ने सेंचुरी लगाई। वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस और मैथ्यू ब्रीट्जकी ने फिफ्टी लगाकर सीरीज 1-1 की बराबरी पर ला दी। इससे पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया की ओर से विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी के दम पर 358 रन बनाए। केएल राहुल ने भी फिफ्टी लगाई। 

