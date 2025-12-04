IND vs SA: वायरल मोमेंट... Rohit Sharma ने ऋषभ पंत के कहने पर मांगी टूटी पलक से विश-VIDEO

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Eyelash Video: रायपुर में खेले गए भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच में अफ्रीकी टीम ने दमदार वापसी के साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 359 का टारगेट दिया था। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने ये लक्ष्य 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। उन्होंने ये रन चेज कर इतिहास रच डाला।

वह ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी ऐसी टीम बन गई है, जिसने भारत में सबसे बड़ा रन चेज कर लिया। साथ ही ये साउथ अफ्रीका का भारत में सबसे सफल रन चेज रहा। इस मैच में रिकॉर्ड शतकीय पारी के अलावा कुछ ऐसे मोमेंट देखने को मिले जो पल में वायरल हो गए। उनमें से एक मजेदार घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा की आंख से गिरी हुई पलक को ऋषभ पंत देखते हैं और उनसे विश मांगने को कहते हैं।

IND vs SA Video: Rohit Sharma ने टूटी पलक से मांगी विश दरअसल, रायपुर मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मैच में दूसरी पारी से ठूक पहले भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के बीच मजेदार वाकया देखने को मिला, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पंत ने रोहित की आंख से गिरी हुई पलक को देखा और उन्होंने उसे उठाया और रोहित के हाथ पर रखा और उनसे कोई विश मांगने को कहा, जो एक आम मान्यता है।