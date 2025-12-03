Language
    IND vs SA: भारतीय टीम ने इन 3 गलतियों के कारण गंवा दिया हाई स्‍कोरिंग मैच, वनडे में केवल दूसरी बार झेला इतना बड़ा गम

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:18 PM (IST)

    भारतीय टीम ने रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम करने का मौका गंवा दिया। प्रोटियाज टीम ने भारत में सबसे बड़ा रन चेज करके सीरीज 1-1 स ...और पढ़ें

    भारतीय टीम की गलतियां

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में बुधवार को हाई स्‍कोरिंग मैच खेला गया। इस मुकाबले में कुल 720 रन बने और 11 विकेट गिरे। भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी के आमंत्रण को स्‍वीकार करके निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 49.2 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया।

    दक्षिण अफ्रीका ने इसी के साथ तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। याद दिला दें कि भारत ने रांची में खेले गए पहले वनडे को 17 रन से जीता था। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा व अंतिम मुकाबला शनिवार को विशाखापत्‍तनम में खेला जाएगा। भारत ने 350 से ज्‍यादा रन का लक्ष्‍य देकर केवल दूसरी बार मुकाबला गंवाया। इससे पहले 2019 में ऑस्‍ट्रेलिया से उसे शिकस्‍त मिली थी।

    बहरहाल, टीम इंडिया को शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम पर तीन गलतियां भारी पड़ गई, जिसके कारण उसके हाथ से मैच फिसल गया। चलिए इस पर गौर करते हैं।

    1) खराब फील्डिंग

    टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में बेहद खराब फील्डिंग की। रवींद्र जडेजा ने बाउंड्री पर दो बार खराब प्रदर्शन किया, जिससे प्रोटियाज टीम के खाते में 8 रन जुड़ गए। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर और यशस्‍वी जायसवाल ने भी बेहद खराब किया। यही नहीं, भारतीय टीम ने ओवर थ्रो के रन भी लुटाए। सुंदर ने एक कैच पकड़ने का मौका ही नहीं बनाया। यह गलती टीम इंडिया को ले डुबी।

    2) लचर गेंदबाजी

    भारतीय गेंदबाज मैच में बअसर नजर आए। अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा ने ही 6 से कम इकॉनोमी से रन खर्च किए। मगर हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्‍णा, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने 7 से ज्‍यादा की इकॉनोमी से रन खर्च किए। कृष्‍णा सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए, जिन्‍होंने 10 से ज्‍यादा की इकॉनोमी से रन लुटाए। भारत को फील्डिंग के साथ-साथ अपनी गेंदबाजी पर बहुत काम करने की जरुरत है।

    3) धीमी बल्‍लेबाजी

    विराट कोहली (102) और रुतुराज गायकवाड़ (105) ने तीसरे विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की। टीम इंडिया के पास 86 गेंदें बची थी। स्‍कोरबोर्ड पर 257 रन थे। यहां से भारतीय टीम के पास आराम से 370-380 रन बनाने का मौका था। मगर वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा की धीमी बल्‍लेबाजी के कारण भारत 20-30 रन कम बना पाया।

    वॉशिंगटन सुंदर ने 8 गेंदों में 1 रन बनाया जबकि जडेजा ने 27 गेंदों में 24 रन का योगदान दिया। जडेजा ने आखिरी ओवर में बाउंड्री जमाई। इससे पहले वो केवल दौड़कर रन बना सके। यही भारत को भारी पड़ गया क्‍योंकि साउथ अफ्रीका ने निरंतर रन लय को बनाए रखते हुए जीत हासिल की।

