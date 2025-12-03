Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: 'मैं खुद को कोस रहा ...', करारी शिकस्त के बाद हताश दिखे केएल राहुल, अंपायरों के फैसले पर क्या बोले?

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:12 PM (IST)

    रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने दमदार वापसी करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। साउथ अफ्रीका ने 359 रन चेज कर इतिहास रच दिया। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हार के बाद निराश दिखे केएल राहुल।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भरोसा कर पाना मुश्किल है कि साउथ अफ्रीका ने 359 रनों का लक्ष्य इतनी आसानी से हासिल कर लिया है। विराट कोहली का 53वां और ऋतुराज गायकवाड़ का पहला वनडे शतक बेकार चला गया है। मेहमान टीम ने इतिहास बनाते हुए सीरीज को जीवित रखा है। अब वाइजैग में निर्णायक मैच खेला जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडेन मारक्रम के शानदार शतक ने शुरुआती झटके के बाद साउथ अफ्रीका को मैच में बनाए रखा था। ब्रीट्जके ने एक बेहतरीन अर्धशतक लगाया, जिसमें डेवाल्ड ब्रेविस के साथ साझेदारी जमाई। पांच छक्के और फिफ्टी लगाकर ब्रेविस ने भी अहम योगदान दिया। हार के बाद केएल राहुल भी निराश दिखे। उन्होंने हार की जिम्मेदारी खुद पर ली।

    हार की ली जिम्मेदारी

    मैच रिजल्ट को निगलना अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि यहां ओस बहुत ज्यादा है और दूसरी पारी में गेंदबाजी करना सचमुच मुश्किल होता है। पिछले मैच में हमने अच्छा किया था। आज अंपायरों ने अच्छी बात ये की कि उन्होंने कई बार गेंद बदली। टॉस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए मैं खुद को ही कोस रहा हूं (हंसते हुए)। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम बेहतर कर सकते थे।

    विराट-ऋतु की तारीफ की

    राहुल ने आगे कहा, बैटिंग की बात करें तो मुझे पता है कि 350 अच्छा स्कोर लगता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में पिछले मैच के बाद भी यही बात हो रही थी कि हम कैसे 20-25 रन और जोड़ सकते हैं, ताकि हमारे गेंदबाजों को गीली गेंद के साथ थोड़ा और स्कोर मिल सके। ऋतु को बल्लेबाजी करते देखना शानदार था। विराट… हम उन्हें 55 बार या 53 बार ऐसा करते देख चुके हैं। वो बस अपना काम करते रहते हैं।

    अपने बैटिंग पोजिशन पर कही यह बात

    केएल ने कहा, ऋतु का खेल देखना सच में खूबसूरत था, खासतौर पर जब उन्होंने पचास के बाद जिस तरह रफ्तार बढ़ाई। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे नंबर 6 पर स्लॉट किया गया और मैं नंबर 5 पर बैटिंग करने आया। वरना पहले से ही फैसला हो जाता है कि किस नंबर पर उतरना है। लेकिन जिस तरह साझेदारी चल रही थी, उन्होंने टेंपो सेट कर दिया था तो GG भाई और मुझे लगा कि यही सही समय है कि मैं आकर उसी रफ्तार को आगे बढ़ाऊं।

    सीरीज 1-1 से बराबर

    साउथ अफ्रीका की इस जीत से तीन मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है। दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने 359 रन चेज कर इतिहास बना दिया है। भारत की धरती पर साउथ अफ्रीका ने पहली बार सबसे बड़ा रनचेज किया है। वहीं, संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर चेज किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में 359 रन चेज किया था।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 2nd ODI: कोहली-गायकवाड़ के शतक गए बेकार, अफ्रीका ने रिकॉर्ड रनचेज कर सीरीज 1-1 से की बराबर