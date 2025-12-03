Language
    IND vs SA 2nd ODI: कोहली-गायकवाड़ के शतक गए बेकार, अफ्रीका ने रिकॉर्ड रनचेज कर सीरीज 1-1 से की बराबर

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:18 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। रायपुर में खेले गए मैच में साउथ अफ्रीका ने 359 रन चेज ...और पढ़ें

    साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने दमदार वापसी करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। साउथ अफ्रीका ने 359 रन चेज कर इतिहास रच दिया। वह ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी ऐसी टीम बनी जिसने भारत में सबसे बड़ा रन चेज किया। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने यह कमाल किया था।

    लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। क्विंटन डी कॉक महज 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बावूमा और मार्करम ने 101 रन की साझेदारी कर टीम को ट्रैक पर वापस ला दिया। बावूमा 46 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। वहीं, मार्करम 110 रन बनाकर आउट हुए।

    बीट्जके और ब्रेविस का अर्धशतक

    इसके बाद ब्रेविस और मैथ्यू बीट्जके के बीच 92 रन की साझेदारी हुई। ब्रेविस 54 रन बनाकर कुलदीप का शिकार बने। इसके बाद प्रसिद्ध ने बीट्जके को 68 के स्कोर पर एल्बीडब्ल्यू आउट कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया। मार्को यान्सन 2 रन बनाकर अर्शदीप का शिकार बने।

    अंत में टोनी डी जोर्जी पैर में खिंचाव के चलते रिटायर्ड हर्ट हो गए। यहां से कर्बिन बॉश और केशव महाराज ने धैर्य के साथ खेलते हुए टीम को 4 विकेट से जीत दिला दी।

    वनडे मैचों में साउथ अफ्रीका के लिए 350 से अधिक रनों का सफल पीछा-

    • 435 बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग, 2006
    • 372 बनाम ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2016
    • 359 बनाम भारत, रायपुर, 2025

    भारत ने गंवाया टॉस

    दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया है। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के सामने 359 रन का लक्ष्य रखा।

    भारतीय टीम की तरफ से बैटिंग करने रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए। दोनों ने शुरुआत शानदार की, लेकिन 5वें ओवर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठे। वह लगातार तीन चौके लगाकर आउट हुए। नांद्रे ने उन्हें 14 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। इसके बाद यशस्वी भी 22 रन बनाकर आउट हुए।

    कोहली का 53वां शतक

    वहीं, विराट कोहली ने मैदान पर छक्के के साथ अपना खाता खोला और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की। गायकवाड़ ने महज 77 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। ये उनका वनडे करियर का पहला शतक रहा। वहीं, 38वें ओवर में विराट ने 90 गेंदों में अपना शतक लगाया। ये उनकी बैक-टू-बैक सेंचुरी रही और उनके वनडे करियर का 53वां शतक है। किंग कोहली 102 रन बनाकर लुंगी एनगिडी का शिकार बने। वॉशिंगटन सुंदर महज 1 रन पर रन आउट हुए।

    मैच में कप्तान केएल राहुल ने भी बैक-टू-बैक फिफ्टी जड़ी। उन्होंने 43 गेंदों पर नाबाद 66 रन बनाए, जबकि जडेजा नाबाद 24 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों के बीच 69 रन की साझेदारी बनी। वहीं, साउथ अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी और नांद्रे बर्गर ने 1-1 सफलता हासिल की, जबकि मार्को यान्सन को दो विकेट मिले।

