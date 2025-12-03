IND vs SA: 11वीं बार लगातार... विराट कोहली ने बैक-टू-बैक शतक जड़कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड, सचिन की कर ली बराबरी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली का बल्ला एक फिर चला। विराट कोहली ने दमदार पारी खेलते हुए सीरीज में लगातार दूसरा शतक जड़ा। कोहली ने 90 गेंद पर अपने वनडे करियर का 53वां शतक पूरा किया। इस शतक की बदौलत कोहली ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर गए।
विराट कोहली के नाम अब लगातार दो, या उससे ज्यादा वनडे पारियों में शतक लगाने का 11वां रिकॉर्ड है। यानी कि कोहली ने दो या उससे अधिक वनडे मैच में लगातार 11वीं बार शतक जमाया है। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलिय दूसरे नंबर पर हैं। एबी डिविलियर्स ने छह बार दो या उससे अधिक वनडे मैच में लगातार शतक जड़े हैं।
सचिन के महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी
इसके अलावा विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दरअसल, वह अलग-अलग वेन्यू (स्टेडियम) पर सर्वाधिक शतक बनाने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रायपुर कोहली का ODI शतक बनाने का 34वां अलग वेन्यू रहा। विराट कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर ने 34 अलग-अलग वेन्यू पर वनडे शतक जड़े हैं।
अलग-अलग वेन्यू पर सबसे ज्यादा ODI शतक-
- 34* विराट कोहली (IND)
- 34 सचिन तेंदुलकर (IND)
- 26 रोहित शर्मा (IND)
- 21 हाशिम अमला (SA)
- 21 एबी डिविलियर्स (SA)
साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7वीं बार
वहीं, कोहली के अब तक चार अलग-अलग प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ 7 या उससे ज्यादा शतक बना चुके हैं। विराट ने श्रीलंका के खिलाफ- 10, वेस्टइंडीज के खिलाफ- 9, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ- 8 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ- 7 शतक जड़ चुके हैं। यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों में किसी भी खिलाड़ी द्वारा लगाया गया संयुक्त सर्वाधिक शतक है। अफ्रीका के खिलाफ केन विलियमसन के भी इतने ही शतक हैं।
कोहली की साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम तीन वनडे पारियां-
- 101*, कोलकाता, विश्व कप 2023
- 135, रांची, 2025
- 102, रायपुर, 2025
बता दें कि विराट कोहली ने मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए 156 गेंद पर 195 रन की साझेदारी की। गायकवाड़ 83 गेंद पर 109 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, विराट कोहली ने 102 रन की पारी खेली। उन्हें लुंगी एनगिडी ने आउट किया।
