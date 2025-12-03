'विराट कभी वापस नहीं आएंगे,' मोहम्मद कैफ ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान, बोले- कोहली में है अड़े रहने की आदत

कैफ ने कहा, कोहली को अपने फैसले पर अड़े रहने की आदत है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपने संन्यास के फैसले को पलट दिया है, लेकिन कोहली उनमें से नहीं हैं। पिछली बार जब उन्होंने आईपीएल में कप्तानी छोड़ी थी, तब भी लोगों ने कहा था कि उन्हें कप्तान के रूप में वापस आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फैसला लिया और एक जूनियर खिलाड़ी को चुना और रजत पाटीदार कप्तान बने।

कैफ ने आगे कहा, उनमें इतनी हिम्मत है कि एक बार उन्होंने फैसला ले लिया, चाहे वजह कुछ भी हो। उन्होंने बहुत सोच-विचार के बाद फैसला लिया है। अब वह वापस नहीं आएंगे। लोग उन्हें चाहते हैं, लेकिन एक बार ये फैसले हो जाने के बाद, वह अपनी बात के पक्के हैं, वह वापस नहीं आएंगे।