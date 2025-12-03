'विराट कभी वापस नहीं आएंगे,' मोहम्मद कैफ ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान, बोले- कोहली में है अड़े रहने की आदत
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट से वापस आने की चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि, बीसीसीआई ने इन अफवाह ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मोहम्मद कैफ ने बुधवार, 3 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर टेस्ट से पहले दावा किया है कि विराट कोहली कभी भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के फैसले को वापस नहीं लेंगे। कोहली ने अपने शानदार करियर के बाद इंग्लैंड दौरे से पहले खेल के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास ले लिया था। ऐसी अटकलें थीं कि बीसीसीआई साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की 0-2 से हार के बाद कोहली को टेस्ट टीम में वापस बुलाने पर विचार कर रहा है।
हालांकि, बीसीसीआई ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया और कोहली ने खुद रांची वनडे के बाद कहा कि उनका ध्यान सिर्फ एक ही फॉर्मेट पर है। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, कैफ ने कहा कि भारतीय बल्लेबाज अपने फैसले पर अड़े रहने की आदत रखते हैं और उन्होंने बताया कि कैसे कप्तानी छोड़ने के बाद वह कभी आरसीबी की कप्तानी में वापस नहीं लौटे।
फैसले पर अड़े रहने की आदत
कैफ ने कहा, कोहली को अपने फैसले पर अड़े रहने की आदत है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपने संन्यास के फैसले को पलट दिया है, लेकिन कोहली उनमें से नहीं हैं। पिछली बार जब उन्होंने आईपीएल में कप्तानी छोड़ी थी, तब भी लोगों ने कहा था कि उन्हें कप्तान के रूप में वापस आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फैसला लिया और एक जूनियर खिलाड़ी को चुना और रजत पाटीदार कप्तान बने।
कैफ ने आगे कहा, उनमें इतनी हिम्मत है कि एक बार उन्होंने फैसला ले लिया, चाहे वजह कुछ भी हो। उन्होंने बहुत सोच-विचार के बाद फैसला लिया है। अब वह वापस नहीं आएंगे। लोग उन्हें चाहते हैं, लेकिन एक बार ये फैसले हो जाने के बाद, वह अपनी बात के पक्के हैं, वह वापस नहीं आएंगे।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ दमदार वापसी
साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली ने शानदार अंदाज में वापसी की और अपना 52वां वनडे शतक जड़कर भारत को रोमांचक जीत दिलाई। कैफ ने कहा कि रांची में कोहली ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे पता चलता है कि वह अपनी इच्छानुसार बल्लेबाजी कर रहे थे और उस दिन दोहरा शतक भी लगा सकते थे।
यह भी पढ़ें- ICC ODI Ranking: विराट कोहली ने कप्तान शुभमन गिल को पछाड़ा, रोहित शर्मा की बादशाहत कायम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।