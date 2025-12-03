Language
    ICC ODI Ranking: विराट कोहली ने कप्तान शुभमन गिल को पछाड़ा, रोहित शर्मा की बादशाहत कायम

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    विराट कोहली ने आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है, जबकि रोहित शर्मा टॉप पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। कोहली ने ...और पढ़ें

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान रोहित और कोहली। फोटो- PTI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली ने आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में अपने साथी और भारतीय कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है। सीरीज के पहले मैच में 57 रन बनाने वाले रोहित शर्मा ने रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल दूसरे स्थान पर काबिज हैं।

    विराट कोहली रांची में शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने 120 गेंद पर 135 रन बनाकर भारत को 17 रनों से जीत दिलाई। उन्होंने रोहित के साथ 136 रनों की साझेदारी की, जिससे मेजबान टीम ने 50 ओवरों में 349 रन बनाए। इस पारी के साथ 37 वर्षीय कोहली 751 रेटिंग अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए और गिल (738) को पीछे छोड़ दिया। कोहली अब रोहित (783) से 32 अंक पीछे हैं।

    टॉप पर पहुंचने के बेहद करीब कोहली

    कोहली 2021 के बाद से रैंकिंग में टॉप पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपने प्रदर्शन से इसे बदलने का उनके पास बड़ा मौका है। गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि वह पिछले महीने टेस्ट सीरीज के दौरान गर्दन में लगी चोट से उबर रहे हैं। मिचेल के 766 रेटिंग अंक हैं और उनके बाद अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान 764 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

    कुलदीप छठे स्थान पर पहुंचे

    कुलदीप यादव के लिए भी खुशी की बात रही, क्योंकि रांची मैच के बाद वह गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गए। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने इस बड़े स्कोर वाले मैच में चार विकेट चटकाए और मैच के अहम मोड़ पर मैथ्यू ब्रीट्जके और मार्को यान्सन के बड़े विकेट भी चटकाए। कुलदीप के अब 641 रेटिंग अंक हो गए हैं और वह मिचेल सेंटनर को पछाड़कर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं।

    कुलदीप इस प्रारूप में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय हैं। वहीं, टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती का दबदबा कायम है। अभिषेक के 920 रेटिंग अंक हैं और वह इंग्लैंड के फिल साल्ट से काफी आगे हैं। चक्रवर्ती जैकब डफी से भी काफी आगे हैं, उनके 780 रेटिंग अंक हैं।

