    ICC ODI Batting Rankings: रोहित शर्मा का राज खत्‍म, न्‍यूजीलैंड के बल्‍लेबाज ने नंबर-1 बनकर रच दिया इतिहास

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:50 PM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा ने आईसीसी की ताजा वनडे बल्‍लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 स्‍थान गंवा दिया है। डैरिल मिचेल आईसीसी वनडे बल्‍लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्‍थान पाने वाले 1979 के बाद पहले कीवी खिलाड़ी बने। मिचेल ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में अपने करियर का सातवां शतक जमाया, जो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्‍त साबित हुआ।

    रोहित शर्मा

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा का आईसीसी की ताजा वनडे बल्‍लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 का राज खत्‍म हो गया है। रोहित शर्मा ने कुछ समय पहले सिडनी में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ शतक जमाकर शीर्ष स्‍थान हासिल किया था। न्‍यूजीलैंड के डैरिल मिचेल आईसीसी की ताजा बल्‍लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 बल्‍लेबाज बन गए हैं।

    डैरिल मिचेल ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शतक जमाया था। यह उनके वनडे करियर का सातवां शतक रहा। डैरिल मिचेल के लिए वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में जड़ा शतक रोहित को पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्‍त साबित हुआ। मिचेल ने नंबर-1 स्‍थान हासिल करते ही इतिहास रच दिया।

    डैरिल मिचेल अपने करियर में पहली बार वनडे बल्‍लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 बने। वो आईसीसी वनडे बल्‍लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्‍थान पाने वाले न्‍यूजीलैंड के दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले 1979 में ग्‍लेन टर्नर न्‍यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बने थे, जिन्‍होंने आईसीसी बल्‍लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्‍थान हासिल किया था।

    सिर्फ मिचेल हासिल कर पाए उपलब्धि

    बता दें कि न्‍यूजीलैंड के कई बल्‍लेबाज जैसे मार्टिन क्रो, एंड्रयू जोंस, रोजर टोस, नाथन एस्‍टल, केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल और रॉस टेलर टॉप-5 तक पहुंचे, लेकिन कोई नंबर-1 नहीं बन पाया था। डैरिल मिचेल इस दुर्लभ क्‍लब में टर्नर से जुड़े।

    पाकिस्‍तानी खिलाड़‍ियों को फायदा

    पाकिस्‍तानी खिलाड़‍ियों ने भी ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग में कमाल बिखेरा। पाकिस्‍तान ने हाल ही में श्रीलंका का तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया था। मोहम्‍मद रिजवान पांच स्‍थान की छलांग लगाकर संयुक्‍त 22वें स्‍थान पर पहुंचे। फखर जमान को भी पांच स्‍थान का फायदा हुआ और वो 26वें स्‍थान पर पहुंचे।

    गेंदबाजों की बात करें तो अबरार अहमद ने 11 स्‍थान की छलांग लगाई और 9वें स्‍थान पर पहुंचे। तेज गेंदबाज हैरिस रउफ को पांच स्‍थान का फायदा हुआ और वो 23वें नंबर पर पहुंचे। अफगानिस्‍तान के राशिद खान आईसीसी की वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्‍थान पर बरकरार हैं।

    टेस्‍ट रैंकिंग में बदलाव

    बता दें कि टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता टेस्‍ट समाप्‍त होने के बाद आईसीसी की टेस्‍ट रैंकिंग में गजब का बदलाव देखने को मिला है। साउथ अफ्रीका के कप्‍तान टेंबा बावुमा ने दूसरी पारी में नाबाद 55 रन बनाए और वो पहली बार टॉप-5 टेस्‍ट बल्‍लेबाजों में शामिल हुए। भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के बावजूद दो स्‍थान की छलांग के साथ 11वें नंबर पर पहुंचे।

    बांग्‍लादेशी खिलाड़‍ियों को आयरलैंड को मात देने के कारण काफी फायदा हुआ। कप्‍तान नजमुल हुसैन शांतो चार स्‍थान के फायदे के साथ संयुक्‍त 34वें स्‍थान पर पहुंचे। वहीं, महमुदुल हसन जॉय ने 19 स्‍थान की छलांग लगाकर 74वां स्‍थान हासिल किया।

    बुमराह नंबर-1 पर कायम

    आईसीसी टेस्‍ट गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष स्‍थान पर बरकरार हैं। उन्‍होंने ईडन गार्डन्‍स पर छह विकेट चटकाए। कुदलीप यादव ने दो स्‍थान की छलांग लगाकर करियर का सर्वश्रेष्‍ठ 13वां स्‍थान हासिल किया। रवींद्र जडेजा को चार स्‍थान का फायदा हुआ और वो 15वें नंबर पर पहुंचे। मार्को यानसेन 11वें स्‍थान पर पहुंचे। साइमन हार्मर ने 20 स्‍थानों की छलांग लगाई और 24वें स्‍थान पर पहुंचे।

    टी20 में कीवी खिलाड़‍ियों का बोलबाला

    न्‍यूजीलैंड ने ताजा टी20 आई रैंकिंग्‍स में भी सफलता का आनंद उठाया। टिम रोबिंसन आठ स्‍थान के फायदे के साथ 15वें नंबर पर पहुंचे। डेवोन कॉनवे ने सात स्‍थान की छलांग लगाई और बल्‍लेबाजों में संयुक्‍त 48वें स्‍थान पर पहुंचे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जैकब डफी एक स्‍थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर काबिज हुए।

