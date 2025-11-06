'अभी मैं तेरे को बताता हूं,' रोहित शर्मा का नया कारनामा! Video सोशल मीडिया पर वायरल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस आने के बाद रोहित शर्मा क्रिकेट से दूर परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वह पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। अक्सर वह वीडियो या फोटो शेयर कर रहे हैं। अब रोहित का एक नया वीडियो सामने आया है।

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 6 नवंबर 2025 की शाम ऐसा ही एक मजेदार वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में रोहित शर्मा अपने दोस्तों के साथ शॉक पेन प्रैंक करते हुए नजर आ रहे हैं।

रोहित का नया वीडियो वायरल वीडियो की शुरुआत में रोहित का कोई करीबी उनकी ओर एक पेन बढ़ाते हुए कहता है- 'Ro, क्या तुम ऑटोग्राफ दे सकते हो? रोहित दोस्त के हाथ से पेन लेते हैं फिर उसे बड़े ध्यान से देखने के बाद कहते हैं- ये पेन से नहीं, इसमें पता है मेरे को क्या है? अभी मैं तेरे को बताता हूं।'

मैं इसे किसी पर... रोहित शर्मा आगे करते हुए दिखाई देते हैं कि 'मैं इसे किसी पर इस्तेमाल करूंगा। वह व्यक्ति जो बहुत बहुत स्पेशल है।' रोहित इसके बाद अपने एक दोस्त को उस पेन को पकड़ाते हैं और उससे ऑटोग्राफ देने को कहते हैं। इस बीच एक दोस्त उस व्यक्ति से कहते हैं कि कितना फेमस हो गया है।