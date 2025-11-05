India A ODI Squad: रोहित-विराट को नहीं मिली जगह, तिलक वर्मा बने कप्तान; ईशान किशन की हुई वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ तीन वनडे मैच की सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम का एलान कर दिया गया है। तिलक वर्मा को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ को उप-कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं, ईशान किशन की भी इंडिया-ए टीम में वापसी हुई है। वह विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए दिखाई देंगे। टी20I के धाकड़ बल्लेबाज अभिषाक शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया है। वह ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, प्रभसिमरन को भी मौका मिला है।

रोहित-कोहली को नहीं मिली जगह वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के साउथ अफ्रीका ए टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलने की संभावना कम थी और ऐसा ही हुआ। उन्हें टीम में नहीं चुना गया। टीम में युवा मानव सुधार, निशांत सिंधु, विप्रज निगम और आयुष बडोनी को भी शामिल किया गया है।