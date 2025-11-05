Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    India A ODI Squad: रोहित-विराट को नहीं मिली जगह, तिलक वर्मा बने कप्तान; ईशान किशन की हुई वापसी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया- ए टीम का एलान कर दिया। तिलक वर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है। ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह दी गई है। वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह नहीं दी गई है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहित और विराट को नहीं मिली जगह। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ तीन वनडे मैच की सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम का एलान कर दिया गया है। तिलक वर्मा को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ को उप-कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, ईशान किशन की भी इंडिया-ए टीम में वापसी हुई है। वह विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए दिखाई देंगे। टी20I के धाकड़ बल्लेबाज अभिषाक शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया है। वह ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, प्रभसिमरन को भी मौका मिला है।  

    रोहित-कोहली को नहीं मिली जगह

    वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के साउथ अफ्रीका ए टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलने की संभावना कम थी और ऐसा ही हुआ। उन्हें टीम में नहीं चुना गया। टीम में युवा मानव सुधार, निशांत सिंधु, विप्रज निगम और आयुष बडोनी को भी शामिल किया गया है। 

    भारत ए टीम 13, 16 और 19 नवंबर को राजकोट में तीन एकदिवसीय मैच खेलेगी। रोहित और विराट ने भारत के लिए आखिरी बार हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ समाप्त हुई वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था। जहां रोहित शर्मा ने एक अर्धशतक और एक शतक के साथ मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता।

    साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ इंडिया-ए वनडे टीम- 

    तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)

    यह भी पढे़ं- India Test Squad: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का एलान, ऋषभ पंत की हुई वापसी; शमी बाहर