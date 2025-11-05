India Test Squad: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का एलान, ऋषभ पंत की हुई वापसी; शमी को नहीं मिली जगह
बीसीसीआई ने बुधवार, 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया। ऋषभ पंत की वापसी हुई है। वहीं, तेज गेंदबाज शमी और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह नहीं मिली है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीसीसीआई ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का एलान कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ चोटिल हुए ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। वह उप-कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। फिलहाल पंत इंडिया-ए टीम की कप्तानी कर रहे हैं।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज 14 नंबर से होगा। पहले टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। वहीं, दूसरी टेस्ट मैच 22 नवंबर से शुरू होगा। यह मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा।
टेस्ट सीरीज का शेड्यूल-
- पहला टेस्ट- 14 से 18 नवंबर, कोलकाता
- दूसरा टेस्ट- 22 से 26 नवंबर, गुवाहाटी
शमी और करुण नायर की हुई अनदेखी
गौर करने वाली बात यह है कि रणजी ट्रॉफी में घातक गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद शमी को फिर से अनदेखा किया गया है। उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ धाकड़ प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से भारतीय टीम का दरवाजा खटखटाया था।
शमी ने गुजरात के खिलाफ बंगाल की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाते हुए पहली पारी में तीन और दूसरी पारी में पांच विकेट लिए। अब शमी के इस सीजन में दो रणजी मैचों में 15 विकेट हो गए हैं। वहीं, करुण नायर को भी टीम में नहीं शामिल किया गया है। इस साल रणजी ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा दिया है।
रनों का लगा दिया है अंबार
केरल के खिलाफ 233 रन, गोवा के खिलाफ नाबाद 174 रन और सौराष्ट्र के खिलाफ 83 रनों की शानदार पारी खेली। इन प्रदर्शनों से ऐसा लग रहा था कि वह मध्यक्रम में एक भरोसेमंद और अनुभवी रिजर्व खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। फिर भी, चयनकर्ताओं ने एक अलग ही रास्ता अपनाया है।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम-
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज कुलदीप यादव और आकाश दीप
