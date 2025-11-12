ICC Rankings: विराट कोहली की टॉप-5 में एंट्री... बाबर आजम को पछाड़ा; गिल-सलमान अली को भी बंपर फायदा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Rankings Update: आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। 12 नवंबर 2025 को जारी की गई आईसीसी वनडे रैंकिंग में तगड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बैटर्स रैंकिंग में नंबर-1 पर बरकरार हैं, जबकि स्टार बैटर विराट कोहली (Virat Kohli Top 5 ICC Rankings) की टॉप-5 में एंट्री हो गई हैं। वहीं, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) का खराब समय थमने का नाम नहीं ले रहा। आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम दो स्थान नीचे खिसककर 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ICC Rankings: विराट कोहली की टॉप-5 में एंट्री आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग (ICC Rankings Rohit Sharma) में टॉप पर रोहित शर्मा 781 रेटिंग के साथ मौजूद है। आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में विराट कोहली को एक स्थान का फायदा मिला। किंग कोहली (ICC Rankings Virat Kohli) की टॉप-5 में एंट्री हुई और उन्होंने पाकिस्तान के स्टार बाबर आजम (Virat Kohli surpasses Babar Azam) को पीछे छोड़ दिया। नंबर-6 पर श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलंका एक स्थान के फायदे के साथ मौजूद हैं, जबकि दो स्थानों का नुकसान झेलकर बाबर आजम 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। बाबर आजम की रेटिंग 709 है।