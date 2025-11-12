ICC Rankings: विराट कोहली की टॉप-5 में एंट्री... बाबर आजम को पछाड़ा; गिल-सलमान अली को भी बंपर फायदा
ICC Rankings Update: आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग जारी की है, जिसमें रोहित शर्मा नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं। विराट कोहली ने टॉप-5 में जगह बनाई है, जबकि बाबर आजम दो स्थान खिसककर 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Rankings Update: आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। 12 नवंबर 2025 को जारी की गई आईसीसी वनडे रैंकिंग में तगड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बैटर्स रैंकिंग में नंबर-1 पर बरकरार हैं, जबकि स्टार बैटर विराट कोहली (Virat Kohli Top 5 ICC Rankings) की टॉप-5 में एंट्री हो गई हैं। वहीं, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) का खराब समय थमने का नाम नहीं ले रहा। आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम दो स्थान नीचे खिसककर 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं।
ICC Rankings: विराट कोहली की टॉप-5 में एंट्री
आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग (ICC Rankings Rohit Sharma) में टॉप पर रोहित शर्मा 781 रेटिंग के साथ मौजूद है। आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में विराट कोहली को एक स्थान का फायदा मिला। किंग कोहली (ICC Rankings Virat Kohli) की टॉप-5 में एंट्री हुई और उन्होंने पाकिस्तान के स्टार बाबर आजम (Virat Kohli surpasses Babar Azam) को पीछे छोड़ दिया। नंबर-6 पर श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलंका एक स्थान के फायदे के साथ मौजूद हैं, जबकि दो स्थानों का नुकसान झेलकर बाबर आजम 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। बाबर आजम की रेटिंग 709 है।
वहीं, श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार शतक जड़ने के बाद सलमान अली आगा ने 14 स्थानों की लंबी छलांग लगाई और वह 16वें पायदान पर पहुंच गए। साउथ अफ्रीका के क्विटन डिकॉक चार स्थान ऊपर चढ़कर टॉप-15 में शामिल हो गए हैं। भारतीय टीम के विकेटकीपर केएल राहुल दो स्थानों के नुकसान के साथ 17वें पायदान पर खिसक आए। पाकिस्तान की टीम के सलामी बैटर सैम अयूब ने 18 स्थानों की छलांग लगाकर 35वां स्थान संयुक्त रूप से हासिल किया। इस स्थान पर अफगानिस्तान के रहमत शाह भी दो स्थान के फायदे के साथ पहुंचे हैं।
ICC Rankings: कुलदीप यादव टॉप-10 में मौजूद
आईसीसी वनडे बॉलर्स रैंकिंग में टॉप पर राशिद खान 710 रेटिंग प्वाइंट के साथ मौजूद है, जबकि इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर दूसरे पायदान पर खिसक आए हैं। साउथ अफ्रीका के केशव महाराज एक स्थान के नुकसान के साथ तीसरे स्थान पर खिसक आए हैं। भारत की तरफ से सिर्फ मोहम्मद सिराज को एक स्थान का फायदा हुआ और वह 15वें पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि अक्षर पटेल दो स्थान के नुकसान के साथ 32वें पायदान पर खिसक गए। वॉशिंगटन सुंदर को भी एक स्थान का नुकसान झेलना पड़ा। वह 75वें पायदान पर मौजूद हैं। बता दें कि भारत की तरफ से सिर्फ कुलदीप यादव टॉप-10 की लिस्ट मौजूद हैं।
ICC ODI All-Rounder Rankings में भी बदलाव
आईसीसी वनडे ऑलराउंडर्स रैंकिंग में टॉप पर अफगानिस्तान के अजमातुल्लाह ओमरजई 334 रेटिंग के साथ मौजूद हैं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के सलमान अली को 7 स्थानों का फायदा हुआ और वह 11वें स्थान पर पहुंच आए। उनके अलावा पाकिस्तान के नसीम शाह को 3 स्थानों का फायदा मिला और वह संयुक्त रूप से 27वें पायदान पर कुलदीप यादव के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने 38 स्थानों की बड़ी छलांग लगाते हुए 61वां स्थान हासिल किया है, जबकि श्रीलंका के केथ फ्लेचर ने 16 स्थानों और असिथा फर्नांडो ने भी 16 स्थान की उछाल के साथ संयुक्त रूप से 63 वां पायदान हासिल किया।
