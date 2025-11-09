PAK vs SA: वनडे सीरीज में रहे फ्लॉप, फिर भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना गए बाबर आजम; स्पेशल क्लब में मारी एंट्री
PAK vs SA: बाबर आजम (Babar Azam) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 23 रन बनाकर अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वह पांचवें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम वैसे तो वनडे सीरीज में फ्लॉप ही रहे, लेकिन उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर ही लिया। वहीं, सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर वनडे सीरीज 2-1 से जीतकर इतिहास रचा।
पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान बाबर आजम ने एक बड़ा रिकॉर्ड हासल किया है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान बाबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 15,000 रन पूरे करने की बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस मैच में इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए उन्हें 23 रनों की जरूरत थी, जो उन्होंने 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9वें ओवर में ही पूरा कर लिया।
Babar Azam ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड
दरअसल, बाबर आजम (Babar Azam completes 15,000 international runs) इस उपलब्धि के साथ पाकिस्तान के केवल पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। उनके साथ इस लिस्ट में महान खिलाड़ी जैसे इंजमाम-उल-हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और जावेद मियांदाद जैसे दिग्गज शामिल हैं।
|
रैंक
|
खिलाड़ी का नाम
|
इंटरनेशनल रन
|
मैच
|
1
|
इंजमाम-उल-हक
|
20,580
|
499
|
2
|
यूनुस खान
|
17,790
|
408
|
3
|
मोहम्मद यूसुफ
|
17,300
|
381
|
4
|
जवेद मियांदाद
|
16,213
|
357
|
5
|
बाबर आजम
|
15,004
|
329
PAK vs SA: घरेलू मैदान पर पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत
पाकिस्तान ने आखिरकार घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका (PAK vs SA 3rd ODI) के खिलाफ वनडे सीरी जीत के लिए अपना लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। प्रोटियाज टीम पर वनडे सीरीज में 2-1 की जीत के साथ, 'मेन इन ग्रीन' ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने सिर्फ 144 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की।
उन्होंने 149 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल किया, जो इस फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। जीत के हीरो रहे युवा बल्लेबाज सैम अयूब, जिन्होंने सीरीज में अपना लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ते हुए 77 रन बनाए और गेंद से अबरार अहमद ने 4/27 के शानदार प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाई।
