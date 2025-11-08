PAK vs SA: वनडे सीरीज जीतकर पाकिस्तान ने रचा इतिहास, घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली बार किया यह कमाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीकी टीम को 7 विकेट से हरा कर 2-1 सीरीज अपने नाम की। तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 143 रन बनाए। इसके बाद पाकिस्तान ने सैम अयूब की अर्धशतकीय पारी की बदौलत टारगेट आसानी से हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने सीरीज जीतने के साथ इतिहास रच दिया।

पाकिस्तान ने सीरीज जीतते ही इतिहास रच दिया। पाकिस्तान ने अपनी धरती पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीती। इससे पहले अफ्रीकी टीम साल 2003 और साल 2007 में वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी। तब दोनों ही बार अफ्रीकी टीम ने जीत दर्ज की थी। इस बार पाकिस्तान ने बाजी मार ली।

अबरार अहमद ने लिए चार विकेट मैच में की बात करें तो साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक और लुहाने ड्रि प्रीटोरियस ने पहले विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की। प्रीटोरियस जहां 39 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं, क्विंटन ने 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। इसके बाद कोई भी अफ्रीकी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया।

143 रन पर सिमटी अफ्रीकी टीम इसी वजह से टीम 143 रनों पर सिमट गई। पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने चार विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी और सलमान अली आगा ने दो-दो विकेट चटकाए। पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के आगे अफ्रीका के बल्लेबाज ज्यादा देर तक पिच पर टिक नहीं पाए।

सैम अयूब का अर्धशतक लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ही खराब रही। फखर जमां बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद सैम अयूब ने 70 गेंद में 77 रन बनाए। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने 32 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, इन रनों की बदौलत उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 15 हजार रन पूरे कर गए।