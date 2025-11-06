PAK vs SA: संन्यास से वापस आए क्विंटन डी कॉक ने ठोका शतक, गिब्स को छोड़ा पीछे; अफ्रीका ने पाक को हराकर सीरीज की बराबर
मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने क्विंटन डी कॉक के नाबाद 123 रन की बदौलत 40.1 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पहले वनडे में क्विंटन डी कॉक ने 63 रन की पारी खेली। इस मैच में शतक ठोककर बड़ा कारनामा कर दिया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच फैसलाबाद में दूसरा वनडे मैच खेला गया। मेहमान टीम ने मेजबान टीम को 8 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। रिटायरमेंट से वापस आए क्विंटन डी कॉक ने शतक जड़कर महफिल लूट ली।
हर्शल गिब्स को छोड़ा पीछे
फैसलाबाद में दूसरे ODI में लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज क्विंटन ने 99 गेंद पर शानदार शतक ठोका। यह उनके वनडे करियर का 22वां शतक रहा। वह साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा।
वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले साउथ अफ्रीका बल्लेबाज-
- 27 - हाशिम अमला
- 25 - एबी डिविलियर्स
- 22 - क्विंटन डी कॉक
- 21 - हर्शल गिब्स
- 17 - जैक कैलिस
वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज-
- कुमार संगकारा - 23
- क्विंटन डी कॉक - 22
- शे होप - 18
- एडम गिलक्रिस्ट - 16
- जोस बटलर - 11
वनडे में साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर-
- 128 - एबी डिविलियर्स, जोहान्सबर्ग, 2013
- 124 - डेरिल कलिनन, नैरोबी, 1996
- 123* - रस्सी वैन डेर डूसन, सेंचुरियन, 2021
- 123* - क्विंटन डी कॉक, फैसलाबाद, 2025
टोनी के साथ की ऐतिहासिक साझेदारी
क्विंटन डी कॉक और टोनी डी जोरजी (76) के बीच दूसरे विकेट के लिए 153 रन की साझेदारी हुई। यह पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले 2007 में मुल्तान में शॉन पोलक और ग्रीम स्मिथ के बीच 159 रन की साझेदारी बनी थी।
बाबर-रिजवान फेल
इससे पहले पाकिस्तान ने सैम अयूब (53), सलमान अली आगा (69) और मोहम्मद नवाब (59) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत सम्मानजनक स्कोर बनाया। बाबर (11) और रिजवान (4) का बल्ला खमोश रहा। साउथ अफ्रीका के लिए नाद्रे बर्गर ने चार तो पीटर ने तीन विकेट हासिल की। साउथ अफ्रीका ने तीन मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है।
