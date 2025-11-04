PAK vs SA: सलमान अगा की जुझारू पारी ने दिलाई पाकिस्तान को जीत, आखिरी ओवर तक चले मैच में हारा साउथ अफ्रीका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आखिरी ओवरों में सलमान अली अगा की जुझारू पारी के दम पर पाकिस्तान ने फैसलाबाद में खेले गए पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को दो विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीकी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवरों में 263 रनों पर ढेर हो गई थी। पाकिस्तान ने ये टारगेट दो गेंद शेष रहते हुए आठ विकेट खोकर हासिल कर लिया।

साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक ने 71 गेंदों पर छह चौके और दो छक्कों की मदद से 63 रन बनाए। लुहान डी प्रीटोरियस ने 60 गेंदों पर सात चौके और एक छक्के की मदद से 57 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए सलमान ने -71 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 62 रनों की पारी खेली। उनके अलावा मोहम्मद रिजवान ने भी अर्धशतक जमाया और 74 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 55 रन बनाए।

पाकिस्तान की सधी शुरुआत साउथ अफ्रीका के पास बचाने के लिए कम टारगेट था और इसलिए उसने शुरू से ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं दिए। फखर जमां और सैम अयूब ने पहले विकेट के लिए संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 87 रन जोड़े। अयूब 42 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें डोनोवान फरेरा ने आउट किया। अयूब ने 42 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। फखर को भी फरेरा ने आउट किया। वह 102 के कुल स्कोर पर आउट हुए। उनके बल्ले से 57 गेंदों पर चार चौके और एक छक्के की मदद से 45 रन निकले।

बाबर आजम एक बार फिर फेल रहे। वह सात रन ही बना सके। यहां से रिजवान और सलमान ने साझेदारी की। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 91 रन जोड़े। कार्बिन बोश्च ने रिजवान को आउट कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। सलमान को फिर हुसैन तलत का साथ मिला जिन्होंने 25 गेंदों पर 22 रन बनाए, लेकिन जैसे ही लुंगी एंगिडी ने तलत को आउट किया पाकिस्तान फिर संकट में आ गई। एंगिडी ने ही फिर सलमान को पवेलियन भेज पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया।

आखिरी के दो ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। मोहम्मद नवाज (9) और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी (नाबाद 4) ने मिलकर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

शाह-अबरार ने किया कमाल इससे पहले साउथ अफ्रीका डिकॉक और प्रीटोरियस द्वारा दी गई सधी हुई शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाई। जैसे ही ये दोनों आउट हुए टीम के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। प्रीटोरियस को 98 के कुल स्कोर पर अयूब ने आउट किया। नसीम शाह ने डिकॉक को 141 के कुल स्कोर पर पवेलियन भेजा। यहां से फिर नसीम शाह और अबरार अहमद हावी हो गए। टोनी डी जोर्जी ने को अयूब ने अपना दूसरा शिकार बनाया। कप्तान मैथ्यू ब्रीटज्की ने 42 रनों की पारी खेल टीम को संभालने की कोशिश की लेकिन वह अबरार अहमद की फिरकी में फंस गए।