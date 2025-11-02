PAK vs SA: शाहीन अफरीदी चमके, Babar Azam की फॉर्म में वापसी... पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर 2-1 से जीती T20I सीरीज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SA 3rd T20I Highlights: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को तीसरे और आखिरी T20I मैच में 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की टी20आई सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। पाकिस्तान की तरफ से तीसरे टी20 मैच में बाबर आजम का बल्ला खूब गरजा।

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बाबर ने 47 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली। ये उनके बल्ले से निकली 18 महीने में पहली फिफ्टी रही। आखिरी बार बाबर ने मई 2024 में डरबिन में आयरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी ठोकी थी। वहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर ने 68 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान को 140 रन का लक्ष्य हासिल करने में अहम योगदान दिया।

PAK vs SA 3rd T20I: बाबर आजम ने फॉर्म में की वापसी 140 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान (Pakistan National Cricket Team) ने 19 ओवर में 6 विकेट पर 140 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के हीरो रहे बाबर आजम, जिन्होंने 47 गेंदों पर 68 रन की शानदार पारी खेली। यह उनका 13 पारियों बाद पहला T20I अर्धशतक था।

बाबर (Babar Azam Fifty) ने ओटनील बार्टमैन की गेंदों पर 3 चौके लगाकर अपना 37वां T20I फिफ्टी पूरा किया। उनके अर्धशतक जड़ने के बाद स्टेडियम में मौजूद 32,000 दर्शक खुशी से झूमने लगे। पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज सैम अय्यूब 0 पर और साहिबजादा फर्हान 19 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद बाबर आजम और सलमान आगा (33) ने तीसरे विकेट के लिए 76 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर मैच संभाल लिया। बाबर के आउट होने के बाद पाकिस्तान ने कुछ तेज विकेट गंवाए, लेकिन अंत में उस्मान खान ने 6 रन बनाकर शांत तरीके से सिंगल लेकर मैच जिता दिया।

शाहीन अफरीदी ने बिखेरी चमक दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के खेल 139/9 का स्कोर बनाया। शाहीन अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। पहले ही ओवर में उन्होंने क्विंटन डी कॉक और लुआन-द्रे प्रिटोरियस को बिना खाता खोले आउट कर दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका की पारी बिना कोई रन बनाए दो झटकों की वजह से लड़खड़ा गई। डेवाल्ड ब्रेविस शुरुआत में LBW से बचे, लेकिन जल्द ही डेब्यू कर रहे उस्मान तारिक ने उन्हें आउट कर दिया। उस्मान ने 26 रन देकर 2 विकेट लिए।