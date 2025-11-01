Language
    PAK vs SA: पाकिस्‍तान ने दक्षिण अफ्रीका से लिया पिछली हार का बदला, विशाल जीत दर्ज करके सीरीज की बराबर

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    पाकिस्‍तान ने पहले टी20 में मिली हार के बाद जबरदस्‍त वापसी की और दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को धो डाला। पाकिस्‍तान ने दूसरे मुकाबले में प्रोटियाज को बौना साबित करते हुए 9 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज 1-1 से बराबर की। पाकिस्‍तान के गेंदबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीका के बल्‍लेबाजों ने सरेंडर किया। फिर सैम अय्यूब ने कमाल दिखाया।

    पाकिस्‍तान बनाम दक्षिण अफ्रीका

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 41 गेंदें शेष रहते 9 विकेट से मात दी। इसी के साथ पाकिस्‍तान ने तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी की। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा व अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच शनिवार को खेला जाएगा।

    लाहौर में खेले गए दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 19.2 ओवर में 110 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में पाकिस्‍तान ने 13.1 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। पाकिस्‍तान की जीत में सलमान नजीर, फहीम अशरफ और सैम अय्यूब चमके।

    याद हो कि पाकिस्‍तान को पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 55 रन की शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी। इसके बाद सलमान आगा के नेतृत्‍व वाली पाकिस्‍तान ने जबरदस्‍त वापसी करके सीरीज बराबर की।

    सैम अय्यूब का तूफानी अर्धशतक

    111 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पाकिस्‍तान को साहिबजादा फरहान (28) और सैम अय्यूब (71*) ने 54 रन की साझेदारी करके शानदार शुरुआत दिलाई। कॉर्बिन बॉश ने फरहान को बोल्‍ड करके दक्षिण अफ्रीका को एकमात्र सफलता दिलाई। फरहान ने 23 गेंदों में तीन छक्‍के की मदद से 28 रन बनाए।

    वहीं, सैम अय्यूब ने एक छोर से विस्‍फोटक पारी खेली और पाकिस्‍तान को आसान जीत दिलाई। बाबर आजम (11*) ने अय्यूब का साथ निभाया। सैम ने केवल 38 गेंदों में छह चौके और पांच छक्‍के की मदद से नाबाद 71 रन बनाए। बाबर आजम ने 18 गेंदों में एक चौके की मदद से नाबाद 11 रन बनाए।

    दक्षिण अफ्रीका का सरेंडर

    याद दिला दें कि पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जिसे उनके गेंदबाजों ने पूरी तरह सार्थक ठहराया। सलमान मिर्जा ने पारी की दूसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्‍स को क्‍लीन बोल्‍ड किया। प्रोटियाज टीम के बल्‍लेबाजों को क्रीज पर जमने का मौका नहीं मिला।

    मेहमान टीम ने 49 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे। डेवाल्‍ड ब्रेविस (25) टीम के सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोरर रहे। इसके अलावा कोई बल्‍लेबाज क्रीज पर ज्‍यादा देर पैर नहीं जमा सका। पाकिस्‍तान की तरफ से सलमान मिर्जा ने 4 ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट झटके। फहीम अशरफ ने चार विकेट चटकाए। नसीम शाह को दो विकेट मिले। अबरार अहमद के खाते में एक विकेट आया।

